“Le plus grand pollueur du monde” Saudi Aramco rejoint la F1 en tant que sponsor · RaceFans

La Formule 1 a annoncé un nouvel accord de parrainage à long terme avec la Saudi Arabian Oil Company.

Connu sous le nom de Saudi Aramco, le producteur de pétrole et de gaz est l’une des plus grandes entreprises du monde. Il rejoint DHL, Emirates, Heineken, Pirelli et Rolex en tant que l’un des six partenaires mondiaux de F1.

F1 a déclaré que l’accord “reliera Aramco à un public engagé de 500 millions de fans et lui permettra de mieux communiquer ses succès au monde”. Aramco sera le sponsor en titre des Grands Prix des États-Unis, d’Espagne et de la Hongrie cette année et aura une image de marque sur la plupart des autres épreuves.

Aramco a également été désigné pour marquer une future course de F1 en Arabie saoudite.

Cependant, Aramco a récemment été nommé “le plus grand pollueur du monde”, ce qui le met en contradiction avec l’objectif stratégique de la F1 de devenir un producteur net zéro de carbone d’ici 2030.

Une étude récente indique qu’Aramco a produit 59,26 milliards de tonnes de dioxyde de carbone depuis 1965, soit plus de 15 milliards de plus que toute autre entreprise. Une étude de 2017 sur les émissions de dioxyde de carbone entre 1988 et 2015 * a suggéré que seules les centrales électriques au charbon de la Chine avaient contribué plus qu’Aramco.

F1 a souligné que l’accord avec Aramco lui permettrait «d’identifier les opportunités pour l’avancement des carburants durables, l’amélioration de l’efficacité des moteurs et les technologies de mobilité émergentes».

Le président d’Aramco, Amin Nasser, a déclaré: «En tant que plus grand fournisseur d’énergie au monde et leader de l’innovation, nous avons l’ambition de trouver des solutions révolutionnaires pour des moteurs plus performants et une énergie plus propre. De tels partenariats sont importants pour nous aider à réaliser nos ambitions. »

* Lien PDF

Annonce | Devenez un supporter de RaceFans et allez sans publicité

Saison F1 2020Parcourir tous les articles de la saison 2020 F1

Partagez cet article RaceFans avec votre réseau: