Le podium d’Hockenheim 2019 “ma plus grande réussite” · .

Daniil Kvyat affirme que son podium lors du Grand Prix d’Allemagne de l’année dernière est sa meilleure réalisation de sa carrière jusqu’à présent.

Sa troisième place dans une course pluvieuse, inscrite à la 14e place sur la grille, était le deuxième podium de l’équipe dans son histoire.

S’adressant au directeur du sport automobile de Pirelli, Mario Isola, dans une interview sur Instagram, Kvyat a déclaré que ce moment se démarquait parmi ses autres succès en course automobile jusqu’à présent. “J’ai déjà fait tellement de courses que je ne me souviens pas clairement de toutes”, a-t-il déclaré.

“[In] En karting, il y a eu de bonnes courses où j’ai eu des problèmes en qualifications et où je n’ai pas pu participer et j’étais le dernier sur une centaine de personnes et j’ai quand même réussi à gagner la course. En karting, comment ça marche [is] vous avez des courses d’élimination et ensuite vous revenez en finale, en finale et j’ai réussi à gagner les deux dernières. Ce fut l’un de mes meilleurs souvenirs, par exemple, du karting de cette course.

«Puis dans les catégories juniors, difficile à dire. Mes quelques courses en GP3 ont été très fortes, je m’en souviens très bien. Et la Formule 3 à Zandvoort, par exemple, j’ai gagné la course, c’était aussi très cool pour moi.

«Mais aussi la Formule Renault. Vous faites tellement de courses dans les catégories juniors que certaines d’entre elles peuvent être vraiment cool. Une fois que je suis parti du P20 à Barcelorna, ce qui n’est pas un dépassement très [friendly] piste et il était sec [but] J’ai quand même réussi à terminer troisième, par exemple aussi cette course dont je me souviens très bien.

«En Formule 1, évidemment tout le monde vous regarde au microscope pour que tout le monde connaisse vos courses. Mais tout le monde ne se souvient pas des courses des catégories juniors que vous faites.

«En F1, c’est difficile à dire aussi, il y a peut-être eu des courses quand vous avez terminé neuvième ou dixième, mais c’était probablement la meilleure possible pour ce jour-là. Mon podium avec Toro Rosso l’année dernière était probablement très solide. Alors peut-être que je soulignerais que c’est ma plus grande réussite pour moi. »

Le pilote AlphaTauri a également révélé qu’il s’était rasé la tête pendant la pause forcée de la course en raison de la pandémie.

“Je n’aime pas quand les cheveux sont très en désordre”, a-t-il expliqué. “Alors j’ai pensé OK, peut-être qu’il y a une solution au problème, peut-être que je prends juste la machine et je coupe. Ajoutez même un peu de style. J’ai essayé de couper les côtés et… ça va. »

