Le point d’interrogation du Parc ferme sur le DAS de Mercedes

Date publiée: 25 février 2020

Le système de direction à double axe de Mercedes, DAS, peut être légal lorsqu’il est sur la piste, mais Alan Permane de Renault a demandé s’il le restait dans le parc fermé.

Mercedes a couru DAS pour la première fois sur le Circuit de Catalunya lors du premier test de pré-saison.

Le DAS, qui modifie le pincement des roues avant, est activé en poussant ou en tirant sur le volant.

En changeant en pincement ou en pincement, les conducteurs peuvent mieux prendre les virages, économiser sur l’usure des pneus et l’utiliser comme réduction de la traînée dans les lignes droites.

Mercedes est convaincue que le système est légal, cependant, Permane se demande s’il le restera lorsque la voiture sera en parc fermé.

Le directeur sportif de Renault a déclaré à Autosport: «Nous ne savons pas ce qu’il fait.

«James Allison et ses hommes ont fait quelque chose d’intelligent, et ils pensent sans aucun doute qu’il y a beaucoup de temps au tour.

“Je suis sûr qu’ils ont vécu ça avec probablement Nikolas [Tombazis], la FIA et ses gars et sont heureux que ce soit légal. Je suis d’accord.

“Il y a probablement un point d’interrogation sur le parc fermé, mais je soupçonne que le détail réside dans le système de direction ou le système de suspension?

“Les deux dans les règlements techniques sont définis différemment et c’est là que se trouvent les détails.”

Les règles du Parc fermé empêchent les équipes d’apporter des modifications aux voitures depuis le début des qualifications jusqu’au Grand Prix.

Les équipes rivales pourraient faire valoir qu’en changeant l’orteil en déplaçant le volant, la voiture est modifiée dans le parc fermé.

L’article 34.6 du règlement stipule: «Un concurrent ne peut modifier aucune pièce de la voiture ni apporter de modifications au réglage de la suspension pendant que la voiture est détenue dans les conditions du parc fermé.

«En cas de violation de cet article, le pilote concerné doit démarrer la course depuis la voie des stands et suivre les procédures prévues à l’article 36.2.

«Afin que les commissaires techniques soient entièrement convaincus qu’aucune modification n’a été apportée aux systèmes de suspension ou à la configuration aérodynamique de la voiture [with the exception of the front wing] tandis que dans le parc fermé d’avant course, il doit être clair à partir de l’inspection physique que les changements ne peuvent pas être effectués sans l’utilisation d’outils.

Mais alors que Permane a des doutes, il estime que le DAS a définitivement surpris les rivaux de Mercedes.

“Je pense que nous étions un peu écarquillés [about] qu’est-ce que ça fait, comment ça le fait », a-t-il ajouté.

«Comme la plupart des gens, je pense, nous avons fait un peu d’analyse vidéo. Nous ne savons pas ce que cela fait. “

