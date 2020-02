Le premier test de F1 se termine à Barcelone avec une Mercedes 1-2

Date publiée: 21 février 2020

Le premier test F1 de la saison 2020 est dans les livres avec Valtteri Bottas à la tête d’une Mercedes 1-2 en haut de la feuille de temps.

Valtteri Bottas a augmenté la mise lors de la séance de vendredi matin avec les pneus C5 les plus doux attachés, fixant un accrocheur 1: 15.732 qui est le temps de test le plus rapide jusqu’à présent et une demi-seconde plus rapide que le temps le plus rapide de 2019 des essais de Sebastian Vettel de Ferrari .

Lewis Hamilton a repris les fonctions de conduite dans la séance de l’après-midi et a également essayé le composé C5 pour la taille, mais une erreur sur son tour chaud lui a permis de terminer à 0,784 seconde derrière son coéquipier.

Le dernier jour du premier test, les drapeaux rouges ont été agités à quatre reprises sur le Circuit de Catalunya. Les arrêts en piste le matin pour Nicholas Latifi de Vettel et Williams ont été suivis de nouveaux arrêts dans l’après-midi pour Kevin Magnussen de Haas et Daniel Ricciardo dans la Renault.

Magnussen, après avoir succédé à Romain Grosjean, n’a pu boucler que quatre tours avant qu’une crevaison arrière droite ne l’oblige à effectuer un gros virage au virage 9.

C’était le match et les tests pour Haas avec deux heures et demie de la session de l’après-midi.

Il semblait également que Renault devrait également interrompre brutalement leur fonctionnement lorsqu’un problème mécanique lié au moteur RS20 a entraîné l’arrêt brutal de Ricciardo.

Cependant, il a pu revenir sur la piste dans la dernière heure et passer de P14 à P7 au coucher du soleil à Barcelone. Son coéquipier Esteban Ocon a occupé la P3 après un relais matinal productif.

Lance Stroll a fait sauter sa Mercedes rose dans les hauteurs de P4 et a été suivi au classement par Daniil Kvyat d’AlphaTauri et Antonio Giovinazzi d’Alfa Romeo. Ce dernier a terminé la journée en tête du tour avec plus de 150 tours à son actif.

Max Verstappen, P8, et Alex Albon, P10, ont également combiné leurs efforts pour amener Red Bull au-delà de la barre des 150 tours alors qu’ils continuaient tranquillement leurs affaires.

Pierre Gasly faisait également partie du top 10, avec Carlos Sainz et Grosjean juste à l’extérieur.

Et vous arriverez enfin à un Sebastian Vettel en P13. Après un changement de moteur forcé qui l’a tenu hors de combat pendant quelques heures, il est revenu sur la piste dans l’après-midi et a heureusement couru sans autre complication.

Le Lando Norris de McLaren, P14, a également passé beaucoup de temps dans le garage vendredi après-midi avant une rafale tardive.

Le deuxième et dernier test de pré-saison de trois jours avant l’ouverture de la saison en Australie aura lieu le mercredi 26 février, à 9 heures, heure locale.

Feuille de temps du jour 3:

1 Valtteri Bottas Mercedes 1: 15.732 65 C5

2 Lewis Hamilton Mercedes +0.784 73 C5

3 Esteban Ocon Renault +1.370 76 C4

4 Lance Stroll Racing Point +1.606 116 C4

5 Daniil Kvyat AlphaTauri +1.695 62 C4

6 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing +1.737 152 C5

15 Daniel Ricciardo Renault +1.84293 C4

8 Max Verstappen Red Bull Racing +1.904 86 C2

9 Pierre Gasly AlphaTauri +2.051 59 C2

10 Alexander Albon Red Bull Racing +2.422 83 C2

11 Carlos Sainz McLaren +2.542 76 C2

12 Romain Grosjean Haas F1 Team +2.648 48 C3

13 Sebastian Vettel Ferrari +2.652 100 C3

14 Lando Norris McLaren +2.745 41 49 C3

15 Nicholas Latifi Williams +3.272 72 C3

16 Kevin Magnussen Haas F1 Team +3.977 4 C2

