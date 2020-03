Le prince Harry et Lewis Hamilton inaugurent le musée de Silverstone

Vendredi, le prince Harry et le champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton ont ouvert un nouveau musée sur le circuit britannique de Silverstone, dans l’une des dernières fonctions publiques du prince avant de quitter ce mois-ci en tant que membre actif de la famille royale.

Harry est arrivé dans une voiture électrique conduite par le champion du monde à six reprises Hamilton et a été accueilli par des dignitaires, dont l’ancien pilote du champion du monde Damon Hill.

La paire a également rencontré les pilotes de F1 George Russell et Alex Albon, ainsi que des écoliers locaux. Silverstone était une base aérienne pendant la Seconde Guerre mondiale et le premier Grand Prix britannique de l’ère moderne s’y est déroulé en 1948.

Le musée abrite des voitures et des vélos de 70 ans de course à Silverstone dans le centre de l’Angleterre, avec des jeux interactifs et des répliques à essayer.

Jeudi, Harry et son épouse Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, ont assisté à une cérémonie de remise de prix pour les militaires blessés, apparaissant ensemble pour la première fois depuis l’annonce de janvier qu’ils cesseraient leurs fonctions royales.

La semaine prochaine, Harry, 35 ans et Meghan, 38 ans, effectueront ce qui devrait être leur dernière apparition officielle aux côtés d’autres membres de la famille royale, notamment la reine de 93 ans, le père de Harry et l’héritier du trône, le prince Charles, et son frère le prince William au service annuel du Commonwealth à l’abbaye de Westminster à Londres.

Le duc de Sussex et @LewisHamilton sont les bienvenus à @SilverstoneExp ce matin pour l’ouverture officielle. Ils ont rencontré des écoliers locaux, Ian Tichtmarsh, @ HillF1 et René Oliveri. pic.twitter.com/6EKkSpAbbR

– Silverstone (@SilverstoneUK) 6 mars 2020

.