Le problème du moteur Ferrari n’est pas un sujet de préoccupation

25 février 2020

Ferrari a mis la panne de moteur de vendredi à un «problème non structurel» lié au «système de lubrification» du groupe motopropulseur du SF1000.

Après deux jours de course sans problème, Sebastian Vettel s’est arrêté au bout de deux heures dans la séance du matin sur le Circuit de Catalunya.

L’Allemand est rapidement sorti de son SF1000 et scrutait l’arrière de la voiture, tombant même sur ses hanches pour mieux voir.

🚩 DRAPEAU ROUGE 🚩

Sebastian Vettel est sorti de sa Ferrari SF1000 après un arrêt à Barcelone # F1 # F1Testing pic.twitter.com/3BcTidphpf

– Formule 1 (@ F1) 21 février 2020

À l’époque, Ferrari a déclaré qu’il s’agissait d’un problème de moteur, en a mis un nouveau dans le SF1000 et a renvoyé Vettel dans l’après-midi.

Le groupe moteur a depuis été envoyé à Maranello pour être examiné, Ferrari révélant la cause de la panne de vendredi.

L’équipe a déclaré: «L’unité qui a eu le problème vendredi dernier a été déshabillée et vérifiée à Maranello.

«La faute a été attribuée à un problème non structurel avec le système de lubrification.

“Ce n’est pas un sujet de préoccupation et le travail pour y remédier est déjà en cours.”

Mis à part les problèmes de vendredi, le test d’ouverture de pré-saison ne s’est pas déroulé comme prévu pour Ferrari.

Non seulement l’équipe était huitième en termes de tours avec 354 contre 494 pour Mercedes, mais Vettel et Charles Leclerc étaient respectivement en 14e et 16e places sur la feuille de temps.

Le meilleur temps de Vettel, 1: 18,154, a été de 2,422 secondes plus lent que celui de Valtteri Bottas.

Le patron de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, admet qu’il est préoccupé.

“En regardant le rythme delta et finalement ce que nous pouvons évaluer en termes de charge de carburant, que vous ne connaissez jamais en termes de modes de moteur, etc. – en regardant l’image par rapport à nous-mêmes, je pense que nous ne sommes pas aussi rapides qu’eux”, il a dit.

«Je ne suis pas aussi optimiste que l’an dernier. Les autres sont plus rapides que nous en ce moment je crois.

“Combien plus vite je pense que c’est vraiment difficile de juger.

«Nous allons parcourir toutes les données dans les prochains jours. Mais je ne pense pas que nous soyons aussi rapides qu’eux en ce moment.

«Avons-nous des inquiétudes? Certainement oui, quand vous n’êtes pas aussi rapide que vous le souhaiteriez. »

