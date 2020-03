Le projet Pitlane réunit des équipes de Formule 1 dans la lutte contre COVID-19

Les équipes de Formule 1 basées en Grande-Bretagne ont uni leurs forces sous les auspices du projet Pitlane pour aider le gouvernement dans sa lutte contre la pandémie de coronavirus qui balaie le monde à un rythme alarmant.

Le matériel médical et les fournitures essentiels sont très demandés car les ressources existantes sont poussées à leur limite et, dans certains cas, au point de rupture. Avec des équipes de F1 en pause, en attendant l’avenir incertain d’une saison déjà en lambeaux grâce à COVID-19.

F1 a annoncé dans un communiqué de presse:

«Comme l’a confirmé aujourd’hui le gouvernement du Royaume-Uni, au cours des deux dernières semaines, un collectif de sept équipes de Formule 1 basées au Royaume-Uni *, leurs bras technologiques respectifs et la Formule 1 ont fait des progrès significatifs dans la définition et la coordination de sa réponse à l’appel du gouvernement britannique à assistance à la fabrication de dispositifs médicaux pour aider au traitement des patients COVID-19.

“Les efforts combinés des sept équipes, appelés” Projet Pitlane “, font partie d’un effort à l’échelle de l’industrie britannique pour fabriquer et fournir des appareils respiratoires pour répondre aux besoins nationaux.

«Suite aux décisions prises cette semaine par le gouvernement britannique, le projet Pitlane se concentre sur trois axes de travail. La portée de ces flux de travail varie de la rétro-ingénierie des dispositifs médicaux existants à la mise à l’échelle de la production de conceptions de ventilateurs existantes dans le cadre du consortium VentilatorChallengeUK, à la conception rapide et à la fabrication de prototypes d’un nouvel appareil pour la certification et la production ultérieure.

«Dans chaque cas, le projet Pitlane mettra en commun les ressources et les capacités de ses équipes membres, en se concentrant sur les compétences de base de l’industrie de la F1: conception rapide, fabrication de prototypes, tests et assemblage qualifié. La capacité unique de F1 à répondre rapidement aux défis techniques et technologiques permet au groupe d’ajouter de la valeur à la réponse plus large de l’industrie de l’ingénierie.

«Le projet Pitlane se concentrera désormais sur la coordination et la réponse aux défis clairement définis. Les sept équipes restent prêtes à apporter leur soutien dans d’autres domaines nécessitant des réponses technologiques rapides et innovantes aux défis uniques posés par la pandémie de COVID-19. »

C’est formidable de voir toutes les parties de la communauté manufacturière se rassembler pour soutenir le Royaume-Uni. https://t.co/rHo87WTKpb. Gardez un œil sur ce compte pour en savoir plus sur la manière dont nous relevons le défi Ventilator.

– VentilatorChallengeUK (@VentilatorU) 21 mars 2020

.