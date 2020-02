Le rapport de la FIA ne rend personne responsable de la mort d’Anthoine Hubert

Date publiée: 7 février 2020

Le service de sécurité de la FIA a terminé son rapport sur le crash de la F2 qui a tué Anthoine Hubert à Spa.

Le Français a subi des blessures mortelles lorsqu’il a été impliqué dans un accident avec Juan Manuel Correa au coin de Raidillon lors de la Grande Course F2 2019 du Grand Prix de Belgique.

Hubert mourrait tragiquement de ses blessures, tandis que Correa souffrait de graves blessures aux jambes.

Comme indiqué par le site Web de F1, l’enquête a inclus des entretiens avec les personnes impliquées, l’inspection des preuves physiques, l’analyse du matériel vidéo disponible et un examen des données de l’équipe Data Logger et Accident Data Recorder.

Le rapport concluait qu’aucun conducteur, ni aucune autre personne ou organisation présente n’était directement responsable de la mort d’Hubert.

Le site Web F1 a résumé les conclusions du rapport comme suit:

Une chaîne d’événements a entraîné une séquence de crash longue et complexe impliquant quatre conducteurs, ce qui a finalement conduit à un impact de type «T-Bone» à grande vitesse entre les voitures de Juan Manuel Correa et Anthoine Hubert.

La dynamique de l’impact de voiture à voiture en termes de vitesse et de trajectoire était telle qu’un niveau d’énergie extrêmement élevé a été transféré et dissipé, se traduisant par un traumatisme non survivant pour Anthoine Hubert et des blessures très graves pour Juan Manuel Correa.

Il n’y avait pas de cause spécifique unique mais de multiples facteurs contributifs à l’origine de la gravité de l’accident ont été identifiés, suite à une analyse détaillée des différentes phases de l’accident.

L’enquête n’a révélé aucun élément de preuve selon lequel aucun conducteur n’a réagi de manière appropriée en réponse au signal du drapeau jaune ou aux circonstances sur la piste.

La réaction des commissaires et du contrôle de course lors du déploiement des services de signalisation et de sauvetage par rapport à l’accident a été jugée opportune et satisfaisante.

“L’amélioration de la sécurité est un processus continu”, a conclu le rapport de la FIA, “par conséquent, les conclusions tirées de cet accident et d’autres du même genre dans le monde seront intégrées dans les travaux en cours de la FIA pour développer davantage la sécurité du sport automobile.”

Le rapport FIA de 1 000 mots peut être trouvé ici.

