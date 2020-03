Le règlement de l’unité de puissance de la FIA avec Ferrari “aurait pu être mieux géré”

Lewis Hamilton dit qu’il est important que les pilotes sachent qu’ils sont sur un pied d’égalité, suite au règlement de la FIA avec Ferrari sur son unité de puissance.

L’organe directeur du sport a annoncé l’accord à la fin des tests de pré-saison, admettant qu’il avait des doutes sur la légalité de l’unité motrice Ferrari a couru en 2019, mais n’a pas divulgué les détails du règlement.

L’équipe Mercedes de Hamilton était l’un des sept signataires d’une lettre adressée à la FIA critiquant fermement les termes de l’accord et demandant des clarifications.

S’exprimant lors de la conférence de presse de la FIA d’aujourd’hui aux côtés de son rival Ferrari, Sebastian Vettel, Hamilton a déclaré que la dispute n’affecterait pas les relations entre les deux.

«Entre nous, notre respect a continué de croître au fil des ans et cela ne change pas», a-t-il déclaré. “Je pense que ce qui se passe en arrière-plan entre les équipes et l’instance dirigeante, c’est une question distincte.”

Cependant, Hamilton a admis que «les choses auraient pu être mieux gérées, c’est certain. Mais c’est vraiment quelque chose qui devrait être adressé à Toto [Wolff, team principal]. “

“Pour nous athlètes, nous pilotes, vous voulez juste arriver aux courses, naturellement toutes les équipes sont différentes dans leurs performances, mais vous voulez sentir que vous jouez sur des terrains équitables”, a ajouté Hamilton. “C’est donc l’approche que nous avons et je ne veux pas en ajouter beaucoup plus, car cela ne fera que causer plus de problèmes.”

Vettel a dit qu’il pensait que l’unité motrice de Ferrari avait été “effacée” en ce qui le concernait.

«Pour moi, c’est très simple. De toute évidence, je fais confiance à mon équipe pour faire en tout temps la bonne chose dans les règlements. Et je pense que nous avons confiance en nous tous, tous les pilotes, l’instance dirigeante, comme dans la FIA, pour faire leur travail pour toutes les équipes sur la grille. Je pense que c’est probablement la réponse. “

“Pour moi, cela ne change rien en termes de relation que j’ai avec les autres pilotes et en particulier avec Lewis”, a-t-il ajouté. “Je pense que le respect que nous partageons, nous avons grandi au fil des ans, est intact et je ne pense pas qu’il soit menacé.”

