Le retour de Schumacher en Formule 1 «a été un échec»

Date publiée: 22 avril 2020

L’ancien manager de Michael Schumacher, Willi Weber, a déclaré que la nouvelle génération de voitures n’avait pas aidé le septuple champion du monde à revenir en Formule 1.

Le Grand Prix du Brésil 2006 était considéré comme la dernière course de Schumacher pour Ferrari et en Formule 1 elle-même, mais il est revenu à l’action en 2010 avec Mercedes et a passé trois saisons avec l’équipe qui l’a vu terminer P9, P8 et P13 dans le championnat du monde respectif. classements.

Le concepteur légendaire de voitures, John Barnard, qui avait déjà travaillé avec Schumacher chez Ferrari, a déclaré que c’était Nico Rosberg qui préférait une voiture à l’arrière stable, tandis que Schumacher voulait une extrémité arrière plus légère pour forcer la voiture à survirer, puis à accélérer. pédaler à nouveau.

Lorsqu’on lui a demandé une réponse à la pensée de Barnard, Weber était complètement d’accord et ce qui le conduit à penser pourquoi Schumacher a échoué chez Mercedes.

“Je le vois à 100% de la même manière”, a déclaré Weber au journal Kolner Express.

“Michael avait cette configuration de voiture spéciale pour son style et ne l’a pas obtenue de la Mercedes.

«Les voitures les plus récentes s’étaient développées dans une direction différente, et Michael ne pouvait pas influencer la technologie autant qu’il le pouvait chez Benetton et Ferrari.

«C’est vrai, mais après Ross [Brawn] n’a pas pu améliorer la voiture beaucoup après 2009 et Rosberg était soudainement la plus rapide, Michael n’a pas pu compenser cela. Il s’agissait d’une technologie et d’une génération de pilotes différentes, même si Michael était toujours en forme.

«Michael a échoué chez Mercedes. Si seulement il m’avait écouté.

«Il a tout essayé et avec Rosberg, ils ont rendu la voiture plus rapide pour que Mercedes puisse être championne du monde tant de fois. Mais ça [returning] était toujours inutile. “

