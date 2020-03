Le retrait de McLaren met la pression sur la F1 pour annuler le Grand Prix d’Australie · .

Jeudi matin à Melbourne, il était encore possible de dire que la Formule 1 était exempte de coronavirus.

S’adressant aux médias, la directrice adjointe de Williams, Claire Williams, a donné son avis sur la Formule 1 et la décision controversée de la FIA de poursuivre sa course d’ouverture de la saison en Australie.

«C’est une situation qu’ils gèrent en étroite collaboration avec les autorités compétentes. Et à la fin de la journée – et je ne suis pas un expert en la matière – je pense qu’ici, c’est au gouvernement australien de faire le dernier appel.

«Cet appel final est arrivé et nous sommes ici en course. Mais en ce qui me concerne, il n’y a pas de cas de Corona en Formule 1. Et donc nous le jouons littéralement, probablement, heure par heure. “

Mais quelques heures plus tard, tout a changé. Un membre de l’équipe McLaren s’est révélé positif pour le Coronavirus et l’équipe a annoncé son retrait de la course. Cette action rapide et décisive contrastait fortement avec la réponse de F1, qui est venue dans une déclaration fade et sans engagement.

Le PDG de McLaren, Zak Brown, a adoré les fans du Melbourne WalkAutour du monde, les championnats rivaux ont déjà abandonné les courses prévues. Moto GP a mis de côté quatre manches. La Formule E en a annulé trois. Plus tôt dans la journée, le Championnat du Monde d’Endurance a annulé la manche du week-end prochain à Sebring.

La Formule 1 n’a pas ignoré la menace croissante du virus, qui a été officiellement désigné comme pandémie par l’Organisation mondiale de la santé hier. Des restrictions sur les interactions entre les membres de l’équipe et les fans ont été mises en place ainsi que des stations de désinfection des mains et des procédures de test.

Mais la nouvelle de la première infection du paddock brise l’espoir du sport qu’il pourrait limiter la propagation du virus. On ne sait pas comment, quand et où la première infection du paddock est survenue. Mais poursuivre le week-end de course fera inévitablement craindre que davantage de personnes ne tombent malades.

Le sport avait déjà fait l’objet de critiques importantes, certains venant de ses propres rangs, depuis son arrivée à Albert Park plus tôt cette semaine.

Avant l’annonce du retrait de McLaren, Lewis Hamilton a été le premier pilote à critiquer la décision de poursuivre la course. Alors que la plupart de ses collègues ont lu dans le scénario prévisible des relations publiques sur la confiance accordée au jugement des responsables, le champion du monde a déclaré que c’était “choquant” que F1 ait l’intention de continuer comme d’habitude.

Hamilton a déclaré que c’était «choquant» que la course soit lancée. Ses mots ont fait la une des journaux. Mais sa préoccupation pour le bien-être des membres les plus âgés du paddock, tels que Jackie Stewart, qui sont les plus menacés par la maladie de Covid-19 propagée par le coronavirus, était manifestement authentique.

Alors que Hamilton était le plus clair de tous dans son opposition à la course à venir, Kimi Raikkonen a indiqué que son point de vue était bien soutenu dans le paddock. «Je ne sais pas si c’est la bonne chose que nous soyons ici, probablement pas», a déclaré le pilote d’Alfa Romeo, ajoutant: «Je pense que si ce ne serait que la décision de toutes les équipes, nous ne serions probablement pas ici. “

Si la Formule 1 choisit d’abandonner son premier match de saison, elle devra passer à travers ses propres cercles réglementaires. Selon le livre de règles, l’événement a déjà commencé car les 20 voitures initialement entrées pour avoir passé les vérifications techniques plus tôt jeudi.

D’autres retraits d’équipe pourraient permettre l’annulation rapide de l’événement. Ayant perdu McLaren, le nombre de voitures participantes est tombé à 18. L’article 5.7 du Règlement Sportif stipule «un événement peut être annulé si moins de 12 voitures sont disponibles pour lui».

Mais alors que le gouvernement régional se prépare à se réunir demain matin pour discuter de la poursuite de la course, la F1 pourrait trouver la décision prise.

