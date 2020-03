“ Le retrait était une décision difficile en tant que coureur, plus facile en tant que patron ”

Date publiée: 13 mars 2020

Zak Brown dit que prendre la décision de retirer McLaren du GP d’Australie a été la «décision la plus difficile» qu’il ait jamais prise en tant que coureur.

McLaren a annoncé jeudi à 23 heures qu’un membre du personnel avait été testé positif pour le coronavirus à Melbourne.

L’équipe a pris la décision de se retirer du grand prix, invoquant un «devoir de diligence» envers toutes les autres personnes impliquées.

Cela a conduit à une réunion des chefs d’équipe de Formule 1 et de Liberty Media avec le vote à 5 h 5 pour continuer le week-end.

Cependant, deux heures après avoir annoncé la fin de la course, la Formule 1 a appelé à l’annulation du week-end du GP d’Australie.

Le faire seulement deux heures avant la F1.

Brown dit que c’était le bon choix

Le PDG Zak Brown a déclaré à FormulaSpy: «En tant que coureur, ce fut la décision la plus difficile que j’ai jamais eu à prendre.

«En tant que PDG, c’était la décision la plus facile à prendre.

«J’applaudis la décision de la F1, de la FIA et de l’AGPC d’annuler le GP d’Australie. La santé et la sécurité de la famille F1 et de la communauté locale doivent passer avant tout. »

Une série d’événements malheureux.

Lando Norris convient avec son patron que la santé de toutes les personnes impliquées devait passer en premier.

“Bien que je sois dégoûté de ne pas pouvoir courir, la chose la plus importante en ce moment est la santé de tout le monde”, a déclaré le Britannique.

«Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour limiter la propagation et cela m’a naturellement amené à côtoyer le moins de personnes possible.

“Mes seules pensées sont avec l’équipe et tout le monde dans le monde qui lutte contre cela.”

McLaren a annoncé que 14 membres du personnel étaient dans une quarantaine de 14 jours mettant en doute la participation de l’équipe au GP de Bahreïn – si bien sûr la F1 se rend toujours à Bahreïn.

