Le rôle d’Aston Martin «hors de question» pour Toto Wolff

Date publiée: 2 avril 2020

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a répété une fois de plus que son avenir en Formule 1 était avec les Silver Arrows et non Aston Martin.

Le retour d’Aston Martin en Formule 1 en tant qu’équipe d’usine a été officiellement confirmé le 1er avril, mais ce n’était certainement pas un poisson d’avril.

Leur retour est prévu depuis que le propriétaire de Racing Point, Lawrence Stroll, et son consortium ont injecté des investissements importants dans la marque britannique de voitures de luxe en difficulté.

En cours de route, il y a eu des rumeurs continues à propos de Wolff, qui est un bon ami de Stroll, qui quitterait Aston Martin à l’avenir.

Mais, il a déclaré catégoriquement qu’il voyait toujours son avenir avec les doubles doubles champions du monde consécutifs.

“Les rumeurs selon lesquelles je dirigerais Aston Martin étaient sans fondement”, a déclaré Wolff à la chaîne de télévision autrichienne ORF.

«Collaborer avec Daimler dans notre équipe est ma priorité.

«Un consortium d’investisseurs dirigé par Lawrence Stroll a acquis une participation dans Aston Martin, qui est un problème financier. Mais aucun rôle pour moi dans Aston Martin était hors de question.

«Notre équipe en Formule 1 fonctionne parfaitement pour la marque Mercedes, et tout indique que nous coopérerons encore plusieurs années.

«Je suis avec Mercedes pour la huitième année et j’aime vraiment travailler avec ce groupe de personnes.

«En même temps, je discute de l’avenir avec Ola Kallenius concernant la façon dont nous continuerons à travailler ensemble.»

La première aventure de Wolff en Formule 1 est venue lorsqu’il a acheté des actions de Williams en 2009 et, en tant que directeur exécutif en 2012, l’Autrichien a supervisé la dernière victoire de Williams en Formule 1, grâce à un pasteur Maldonado lors du Grand Prix d’Espagne.

En 2013, Wolff a échangé Williams contre Mercedes et a acquis une participation de 30% dans Mercedes-Benz Grand Prix Ltd.Il a vendu ses actions restantes dans Williams en 2016.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.