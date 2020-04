Le salaire n’est pas ce qui compte le plus pendant «potentiellement ma dernière période dans le sport» · .

Lewis Hamilton dit que les libertés que lui confère son contrat sont plus importantes que les revenus qu’il peut gagner alors qu’il se prépare à convenir de ce qui pourrait être son accord final pour conduire en F1.

Le contrat actuel de six fois champion pour conduire pour Mercedes expire à la fin de cette saison. La valeur de son prochain et potentiellement final accord a fait l’objet d’une intense spéculation.

S’exprimant dans une interview publiée hier, mais enregistrée plus tôt cette année, Hamilton a déclaré que son salaire était généralement «la phase la plus facile» de l’accord.

Depuis qu’il a rejoint Mercedes en 2013, les contrats de Hamilton ont imposé moins de restrictions sur ses activités en dehors de la piste. L’obtention de ces concessions a été plus exigeante que la négociation de ses revenus, a-t-il déclaré.

«Quand j’ai rejoint l’équipe, j’ai ouvert des portes pour pouvoir faire des choses comme [my] partenariat avec Tommy [Hilfiger]», A déclaré Hamilton à Sky.

“Si nous n’avions pas eu cette discussion plus tôt, Tommy ne ferait pas partie de notre équipe, je ne serais pas en mesure de faire les grandes choses que je fais.

Salaires des pilotes de Formule 1 2020“Donc, juste de petits morceaux que nous devons peaufiner ici et là pour permettre ces choses, ce qui n’enlève rien à l’objectif principal, qui est de gagner des titres mondiaux.

«Chaque année, votre vie bouge et change et votre plan pour les cinq prochaines années est toujours différent. Évidemment, je vais potentiellement entrer dans ma dernière période dans mon sport et bien sûr vous voulez maximiser financièrement mais c’est plus une question de résultats. Il s’agit du voyage et de la destination et des autres choses que vous faites aussi qui complètent cela. “

Hamilton a déclaré que son directeur d’équipe, Toto Wolff, qui avait également participé à l’entretien, était plus ouvert d’esprit à propos de son contrat que les autres patrons.

“Je pense [he’s] contrairement aux autres managers [who] ont généralement été assez étroits d’esprit dans beaucoup de choses. Peut-être que personne d’autre ne me permettrait de faire, par exemple, ce que je fais avec Tommy. Ce qui n’est en conflit avec aucune des marques.

“Si quoi que ce soit, cela nous a aidés à nous élever. Nous avons apporté un peu de couleur. Avant, nous étions une équipe en noir et blanc et maintenant nous avons des couleurs sur nos chemises, ce qui n’était pas le cas de Mercedes dans le passé.

«Mais même Mercedes devient une marque plus flexible et plus attrayante. Et je pense que cela n’a été bon que pour nous. “

