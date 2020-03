Le sort du Grand Prix britannique 2020 sera bientôt décidé

Date publiée: 28 mars 2020

La décision de reporter ou non le Grand Prix de Grande-Bretagne 2020 devra arriver au plus tard en avril.

Déjà les huit premiers tours du calendrier 2020 original ont été suspendus, les GP d’Australie et de Monaco étant annulés complètement.

Le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone devrait avoir lieu le 19 juillet, mais avec le Goodwood Festival of Speed ​​qui était prévu au début du mois et qui attire plus de 200000 personnes désormais reportées, la course de F1 la mieux fréquentée de 2019 est désormais menacée.

L’ancien patron de F1, Bernie Ecclestone, a déclaré que «Silverstone ne peut pas courir, c’est sûr», et Stuart Pringle, directeur général de Silverstone, a déclaré que la décision d’organiser l’événement devrait être prise 12 semaines avant le 19 juillet, en d’autres termes , fin avril.

“Ce n’est pas notre seule décision”, a déclaré Pringle à l’Independent.

«Nous ne ferions rien sans un accord avec la Formule 1 et les défis liés à la modification d’un calendrier international.

“Nous essayons de trouver la bonne réponse, mais 12 semaines est la date limite pour préparer les choses.”

Le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a déclaré que les équipes étaient en pourparlers avec la FIA sur plusieurs plans pour organiser une saison 2020, y compris la réduction des week-ends de course de deux jours et la fin de la saison au début de 2021.

“Le thème du calendrier est crucial, pour le sport, pour le spectacle, mais aussi pour les équipes, pour les organisateurs”, a-t-il déclaré à Sky Italia.

«Nous avons décidé de laisser à la FIA la liberté totale de fixer un calendrier pour reprendre le plus vite possible, notre disponibilité est là.

«Nous évaluons plusieurs hypothèses: en contestant la clôture du Grand Prix, vous pouvez aussi penser à faire deux ou trois courses en janvier, nous envisageons également la possibilité d’annuler les essais libres. Quant au règlement, nous devons comprendre s’il sera gelé. »

