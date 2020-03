Le sport devient virtuel alors que COVID-19 fait des ravages indéfiniment

Le coronavirus a stoppé le sport, mais le monde virtuel saisit l’occasion de combler le vide, avec des athlètes, y compris des noms illustres, se précipitant pour rejoindre les joueurs en ligne alors que la demande et les chiffres de visionnement montent en flèche.

Darren Cox, président et chef de la direction de Torque Esports et fondateur de The Race qui a organisé une course d’étoiles dimanche dernier après l’annulation du Grand Prix d’Australie, n’a jamais rien vu de tel.

«J’ai l’impression d’avoir fait deux semaines au Mans, consécutivement. Nous n’avons pas dormi », a-t-il déclaré à .. “Nous revenons au suivant, nous le faisons le week-end prochain et en ce moment nous changeons notre format parce que nous avons trop de vrais pilotes. Je pense que nous comptons jusqu’à 30 vrais pilotes confirmés qui veulent participer. »

La course de dimanche, avec le pilote Red Bull F1 Max Verstappen et le vainqueur d’Indianapolis 500 Simon Pagenaud parmi les participants, a rapporté un total de 12,1 millions de minutes regardées sur la chaîne YouTube de The Race.

Cox a déclaré qu’il y avait plus d’un million de vues de ce flux, avec 515 000 personnes qui regardaient en direct.

«Nous n’avons plus de simulateurs», a ajouté le Britannique, dont la société cotée à Toronto possède une gamme d’actifs e-sport, notamment la plate-forme de tournois UMG et du matériel de jeu. “Je viens d’avoir (vainqueur du 500 Indianapolis 500 en 2004) Tony Kanaan en me suppliant littéralement de dire” Combien voulez-vous pour l’un de ces simulateurs “? Nous avons des gens du monde entier qui veulent des simulateurs.

“Les gens à qui j’ai parlé au cours des années et qui n’avaient aucun intérêt pour le jeu veulent soudainement être impliqués. C’est fou. Je n’ai jamais rien vu de tel.

“Quand vous avez des gens qui n’ont jamais manifesté d’intérêt pour la course sur sim essayant soudain d’acheter des gréements et de s’entraîner… alors vous savez que quelque chose a changé.

Un ‘Not the Aus GP’ organisé par Veloce Esports, qui compte l’ancien coureur de F1 et champion de Formule E Jean-Eric Vergne comme co-fondateur, a présenté dimanche le gardien de but du Real Madrid Thibaut Courtois aux côtés de Lando Norris de McLaren.

Veloce a rapporté plus de deux millions de vues au total sur Twitch.TV et YouTube et six millions d’impressions sur les réseaux sociaux. Il a déclaré que le flux Twitch de Norris était le plus regardé au monde ce jour-là, attirant 70 000 téléspectateurs en direct.

Une industrie d’un milliard de dollars, les sports électroniques peuvent commander le type d’audience et d’interaction dont de nombreux vrais sports ne peuvent que rêver.

Selon Sportcal de GlobalData, quelque 44 millions de téléspectateurs ont «consommé» du contenu du championnat du monde de League of Legends en décembre dernier.

Il y a aussi beaucoup d’argent à gagner des sponsors, en particulier à un moment où le sport en direct s’est tari à la télévision.

Selon le Sportcal Intelligence Center, Intel dépense plus de 10 millions de dollars par an pour parrainer l’Overwatch League et Nike 8 millions de dollars pour fournir des équipements aux équipes de League of Legends Pro League.

“Nous avons des demandes entrantes que nous ne pouvons littéralement pas gérer”, a déclaré Cox. «Nous devons embaucher plus de gens. ESPN. «Que montrent-ils (en ce qui concerne l’action sportive en direct)? Rien. Sur quoi BET365 joue-t-il? Tout le monde a besoin de quelque chose. “

Les voitures de course et les pistes virtuelles peuvent être marquées tandis que les courses, gratuites à regarder, peuvent présenter de la publicité en temps réel.

Les fans ont également la possibilité de voir leurs héros réels sous un jour différent.

“Nous avons envoyé une note aux pilotes” prenez un selfie de vous-même sur le gréement “”, a déclaré Cox.

«Normalement, ces gars se lissent, ils ont leur chapeau à angle droit et les lunettes de soleil. Et ils sont assis là en pyjama, certains d’entre eux. Ce sont de vrais chauffeurs payés des centaines de milliers de dollars.

«C’est un tournant que je n’aurais même pas pu imaginer il y a quatre semaines. Nous avons toujours dit que nous brouillions les frontières entre virtuel et réel. Ils sont flous, ils sont partis, c’est fini. Pour toujours.”

La Formule 1, qui possède sa propre série mondiale d’esports, s’adapte également à la nouvelle réalité. Le sport espère reprendre les courses fin mai mais accepte que cela puisse être une attente plus longue.

Julian Tan, responsable des sports électroniques de F1, a déclaré à . qu’un plan avait été formulé pour accélérer le côté virtuel depuis février, date à laquelle le GP de Chine avait été reporté, et qui avait été retravaillé depuis vendredi.

“Dans des moments comme celui-ci, je pense qu’il y a un énorme potentiel pour que nous puissions tirer parti de notre produit nouvellement développé autour des sports électroniques pour voir comment nous pouvons combler l’écart que nous avons maintenant dans le calendrier F1”, a-t-il déclaré.

“Au cours des prochains jours, il y aura une annonce à ce sujet.”

