“Le sport est censé être juste et la Formule 1 ne l’est pas” · RaceFans

S’attendre à ce que les pilotes de milieu de terrain de Formule 1 puissent rivaliser avec leurs rivaux en tête, c’est “comme demander à Roger Federer de jouer avec une raquette de ping-pong”, explique Romain Grosjean.

Seules trois équipes de F1 – Mercedes, Ferrari et Red Bull – ont remporté des courses au cours des six dernières années. Grosjean, qui a décroché 10 podiums avec Lotus entre 2012 et 2015, a admis lorsque RaceFans lui a demandé de faire face à la fin de sa carrière en F1 sans victoire à son nom.

“Cela pourrait arriver”, a expliqué le chauffeur de Haas. “Pourrait arriver. Je veux dire que j’ai déjà eu la chance d’être 10 fois sur le podium. J’aurais dû gagner, je crois, deux grands prix et les choses ne sont pas venues à ma rencontre. »

Le manque d’opportunités pour les pilotes de milieu de terrain de rivaliser avec les coureurs avant sape la revendication de la F1 d’être un sport, estime Grosjean. “Nous appelons la Formule 1 un sport”, a-t-il déclaré. «Est-ce un sport? Je ne suis pas si sûr. C’est un spectacle, mais un sport est censé être juste et la Formule 1 n’est pas juste. “

Ricciardo est parti sans podium en 2019 “C’est très physique de conduire une Formule 1”, a ajouté Grosjean. «C’est dur, c’est exigeant, c’est beaucoup d’efforts de la part de tout le monde. Mais c’est comme demander à Roger Federer de jouer avec une raquette de ping-pong.

«Diriez-vous que le tennis est un sport s’ils ne venaient pas tous avec les mêmes raquettes? Ou si la cour était plus large d’un côté que de l’autre? Vous le jugez. “

Le passage de Daniel Ricciardo de Red Bull à Renault la saison dernière montre combien il est difficile pour les pilotes du milieu de terrain de montrer à quel point ils peuvent être compétitifs, a déclaré Grosjean.

«Si vous ne prenez que son temps chez Renault, il n’a même pas marqué de podium. Mais il a gagné des courses, c’est un grand pilote, il est monté sur le podium. Tout dépend de ce que vous avez entre les mains. “

Grosjean est toujours à la recherche d’occasions de monter dans une voiture victorieuse, mais a admis qu’il pourrait se voir quitter le sport dans un avenir proche.

“Il se pourrait bien que je ne remporte pas de grand prix”, a-t-il déclaré. «Je ferai de mon mieux pour avoir des opportunités à l’avenir. Il y a évidemment beaucoup de chauffeurs hors contrat à la fin de l’année.

«Il pourrait aussi y avoir des départs à la retraite. Je pense que c’est une décision qui, selon moi, viendrait assez rapidement. Nous verrons [after] peut-être une demi-saison ou les trois quarts de la saison [if] Je n’ai plus cette passion et je ne veux pas vraiment voyager à travers le monde et être loin de ma famille.

«Je pouvais me voir prendre ma retraite et aller ailleurs. Cela pourrait arriver à d’autres conducteurs, [there] pourrait être des opportunités, on ne sait jamais. “

