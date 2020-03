Le timing du GP d’Australie a été une «tempête parfaite»

Date publiée: 25 mars 2020

Le timing du Grand Prix d’Australie n’était rien de moins qu’une «tempête parfaite» selon le patron d’AGPC Andrew Westacott.

Alors que l’épidémie de coronavirus s’est installée dans le monde entier, la Formule 1 s’est dirigée vers Melbourne pour le début de la saison 2020.

Les équipes avaient à peine atterri quand un membre de l’équipe McLaren a montré la signature du virus et s’est auto-isolé.

Le membre anonyme a été testé positif, McLaren se retirant du week-end du Grand Prix jeudi soir.

10 heures plus tard, et à peine deux heures avant le début du FP1, le GP d’Australie a été annulé.

À ce moment-là, cependant, les fans faisaient la queue en dehors du circuit et beaucoup sont restés en colère contre l’appel tardif.

“Si vous regardez le paysage cinq jours plus tôt, 86 000 personnes se sont rendues à un match de cricket au MCG”, a déclaré Westacott dans un podcast ‘Under the Bonnet’.

«Nous étions sur le point de remporter le Grand Prix, puis une semaine plus tard, les gens ont la possibilité d’annuler des événements dans le futur.

«Le timing était probablement la tempête parfaite, mais il était tout sauf parfait pour toutes les équipes, que ce soit les Supercars ou TCR ou le personnel de l’Australian Grand Prix Corporation, nos sponsors et les fans qui étaient devant la porte quand beaucoup de décisions étaient en cours.

«Nous avons dû recueillir les commentaires du médecin hygiéniste en chef, qui fait partie du gouvernement victorien du ministère de la Santé et des Services sociaux. Cette personne en particulier alimente une cohorte d’agents de santé en chef à travers le pays.

«La FIA est impliquée. Les équipes sont impliquées. La Formule 1 est impliquée. Le gouvernement victorien est impliqué et puis il y a des fuseaux horaires qui ne sont pas nécessairement propices à la prise de décisions lorsque nous avons eu l’événement le jeudi, mais les choses ont changé du jour au lendemain.

“C’est pourquoi il y avait, malheureusement, une certaine frustration des fans à la porte.

«Il y avait plusieurs scénarios différents. Il faut savoir si vous allez de l’avant sans la Formule 1, ou si vous prenez finalement toutes les entrées. Et nous, à la fin de la journée, avons pris toutes les entrées.

«Mais toutes ces choses avaient été compressées en une heure ou trois et, malheureusement, vous devez décider d’un résultat complet avant de le dire aux gens.

«Nous devions conseiller les bonnes choses aux gens au bon moment. C’est comme ça que ça s’est passé. “

Toute la situation a été aidée par le patron de la Formule 1 Chase Carey assis dans un avion alors qu’il volait du Vietnam à Melbourne.

“Nous savions certainement qu’il y avait les points de vue des équipes [by Friday morning], mais ce sont des choses qui doivent être ratifiées et finalisées via des discussions avec la FIA et Jean Todt et la Formule 1 et Chase Carey », a ajouté Westacott.

“Et l’une des choses était que Chase Carey était en avion du Vietnam au moment particulier où tout cela se passait.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.