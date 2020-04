Le top six de Jenson Button comprend Max ‘Out of This World’

Date publiée: 1 avril 2020

Jenson Button a glissé Max Verstappen dans sa liste des six meilleurs pilotes contre lesquels il a couru en F1, affirmant que les compétences du pilote Red Bull sont “stupéfiantes”.

Button a concouru en Formule 1 de 2000 à 2016 avec une apparition unique en 2017.

Au cours de cette période, il a affronté Michael Schumacher, Fernando Alonso, Lewis Hamilton et Sebastian Vettel.

Tous les quatre figurent sur la liste britannique de ses six meilleurs pilotes de F1, tout comme Mika Hakkinen et Verstappen de Red Bull.

Interrogé sur ses six meilleurs pilotes de F1 lors d’une vodcast de Sky Sports, Button a déclaré au panel qu’il s’en tiendrait aux six contre lesquels il avait couru car il était «difficile» de comparer différentes époques de course.

Il a expliqué: “Je vous donnerai mes six et mes six pendant que je cours car c’est la seule façon dont je peux les juger.

«J’ai toujours du mal à comparer quelqu’un comme Fangio à quelqu’un comme Hamilton.

“Des décennies à part, c’est un sport presque différent.”

Quant à ses six au cours de ses 16 années de course, il a inclus Verstappen aux côtés des champions du monde record Hamilton et Schumacher.

Alors que le Néerlandais n’a pas encore décroché un premier titre mondial, Button dit qu’il a été impressionné par les capacités de maniement du joueur de 22 ans.

“Je vais y mettre Lewis”, a déclaré le champion du monde 2009. “Lewis Hamilton. Fernando Alonso. J’ai été coéquipier avec eux deux. D’immenses talents de manières très différentes.

«Sebastian Vettel, faire quatre sur le rebond était un gros problème. Il se débat plus avec un coéquipier aussi compétitif, mais je suis sûr que cela fera de lui un meilleur pilote à l’avenir.

«Je dois dire Max Verstappen.

«Je n’ai pas couru avec lui pendant de nombreuses années, mais voir ses performances dans des conditions délicates comme au Brésil 2016.

«C’était juste hors de ce monde, stupéfiant ce qu’il peut faire avec une voiture.

«Il est toujours arrivé au virage 1, complètement hors de contrôle. N’importe quel autre conducteur aurait chuté cinq fois, mais il l’a juste tenu à l’écart et a enfilé l’aiguille.

“Les deux autres sont de mes débuts en F1, donc Mika Hakkinen et, évidemment, le grand Michael Schumacher.”

