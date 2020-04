«Le travail sur piste sera extrêmement important cette année»

Date publiée: 30 avril 2020

Les séances d’essais seront plus importantes que d’habitude cette année, explique Charles Leclerc, car les équipes n’auront pas de pauses entre les week-ends de course pour développer les voitures.

Plus tôt cette semaine, le chef de la Formule 1, Chase Carey, a révélé ses plans pour le calendrier de la saison 2020.

La Formule 1 espère participer à 18 courses sur une période de cinq mois et demi à partir de juillet.

Les patrons ont ciblé une double tête en Autriche avant de passer à Silverstone, passant un peu plus de deux mois en Europe puis en Asie, aux Amériques et terminant avec Bahreïn et Abu Dhabi.

Ce sera un programme chargé avec éventuellement un week-end de repos par mois, laissant très peu de temps aux équipes pour développer leurs voitures dans les usines.

À ce titre, Leclerc dit que tout cela devra être fait le week-end de course pendant les séances d’essais.

Ferrari a surtout besoin de développer sa voiture après avoir réalisé lors des tests de pré-saison que le SF1000 manquait par rapport aux concurrents Mercedes et Red Bull.

“Nous avons eu un peu de mal pendant les tests”, a-t-il déclaré à Autosport. «Nous devons donc rattraper notre retard.

“Que nous le puissions ou non, je ne sais pas, mais l’année dernière, nous avons eu une bonne progression tout au long de l’année.

«Je pense que nous devons continuer à travailler comme nous l’avons fait l’année dernière. Et je suis presque sûr que les résultats viendront.

«Mais ça va être une saison difficile pour tout le monde, car dès qu’elle commence, ça ne va pas s’arrêter. Et nous n’aurons pas de pause pour développer la voiture plus que les autres.

“Je pense donc que le travail sur piste sera extrêmement important et plus qu’il ne l’a été tous les deux ans, parce que nous passerons beaucoup de temps sur la piste chaque fois que la saison recommencera.

“Il va être très important d’être concentré et prêt dès la première course, et en tant que pilotes de donner la bonne rétroaction à l’équipe et d’essayer d’aider l’équipe dans la bonne direction tout de suite.”

