Le verrouillage au Royaume-Uni entraîne des fermetures prématurées de l’usine

Date publiée: 25 mars 2020

Williams et McLaren ont tous deux annoncé un arrêt anticipé après que le Royaume-Uni a verrouillé le pays en réponse à l’épidémie de coronavirus.

Le Premier ministre Boris Johnson s’est joint à une liste croissante de chefs d’État prenant des mesures draconiennes afin de prévenir la propagation du virus.

Mardi, le Royaume-Uni a fermé toutes ses activités et ses déplacements, sauf ceux essentiels, tout en disant aux gens de rester chez eux.

En réponse, l’équipe Williams F1 a pris ses vacances au début de l’été.

Williams a déclaré dans un communiqué: “Suite aux derniers conseils du gouvernement britannique émis hier soir, l’équipe commencera sa période de fermeture officielle du mercredi 25 mars à 6h du matin, qui durera 21 jours jusqu’à 6h le mercredi 15 avril.”

La semaine dernière, les 10 patrons de Formule 1 ainsi que Liberty Media ont convenu de vacances au début de l’été, libérant août pour permettre les grands prix pendant ce qui est la période traditionnelle pour les vacances d’été.

McLaren a également pris des vacances tôt.

Le patron de l’équipe, Andrea Seidl, a expliqué: «La semaine dernière, nous avons convenu avec la Formule 1, la FIA et les autres équipes de F1 que nous prolongerions la fermeture estivale à trois semaines et la prolongerions en mars et avril.

«Nous réagissons le plus rapidement possible à l’évolution de la situation et aux conseils du gouvernement britannique, et donc chez McLaren, notre période de fermeture sera du mercredi 25 mars au mardi 14 avril 2020 inclus.

«En plus de réduire la pression financière, un arrêt synchronisé de toutes les équipes n’est pas seulement un moyen logique de protéger le bien-être de nos employés et d’empêcher la propagation de COVID-19, mais il offre également la possibilité de reprogrammer des courses reportées à partir d’août et au-delà. et donner aux fans un été spectaculaire de course. “

En Italie, Ferrari et AlphaTauri sont déjà en vacances, car les deux ont un mouvement limité à la lumière du verrouillage italien.

