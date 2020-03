Le verrouillage au Royaume-Uni invite les équipes de F1 à commencer les arrêts tôt · .

Les équipes de Formule 1 basées au Royaume-Uni ont reporté leurs fermetures d’usine prévues à demain en réponse aux nouvelles restrictions introduites par le gouvernement hier.

Afin de contenir la propagation de la pandémie, le gouvernement britannique a ordonné hier aux gens de rester chez eux. Les déplacements vers les entreprises ne sont autorisés que s’ils ne peuvent pas travailler à distance. Les mesures ont été mises en place pendant au moins les trois prochaines semaines.

Les équipes ont déjà modifié leurs plans de fermeture d’usine après que la F1 ait décidé de faire avancer ses vacances d’été d’août à mars et avril. Cependant, les nouvelles mesures annoncées hier ont conduit plusieurs équipes britanniques à modifier leurs plans.

Williams a annoncé que la fermeture de l’usine commencerait demain matin à 6 h et se poursuivrait jusqu’à 6 h le 15 avril. Un porte-parole de McLaren a confirmé que son usine serait fermée au cours de la même période.

. comprend que Red Bull, qui avait initialement annoncé que son arrêt commencerait vendredi, sera également fermé à partir de demain.

D’autres équipes révisent également leurs plans en réponse au changement des restrictions gouvernementales. Haas a commencé sa fermeture le 19 mars.

En vertu de la réglementation F1, les constructeurs de moteurs ne sont pas tenus d’observer l’arrêt. Il n’est pas nécessaire de fermer ces opérations et d’autres parties des opérations des équipes, et le travail de certaines équipes sur le développement et la production de ventilateurs ne devrait pas être affecté.

En Italie, qui a imposé un verrouillage similaire plus tôt qu’au Royaume-Uni, Ferrari et AlphaTauri ont déjà commencé leurs fermetures.

