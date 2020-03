Le verrouillage du Coronavirus en Italie pourrait compromettre la course d’ouverture de la saison de F1

Dans le tour d’horizon: l’Italie prépare de nouvelles restrictions drastiques pour contenir le Coronavirus, ce qui pourrait empêcher le personnel de Ferrari et d’AlphaTauri de participer à la première course de l’année à Melbourne.

Liens

Plus de liens d’intérêt pour la course automobile:

Coronavirus: le nord de l’Italie va «mettre en quarantaine 16 millions de personnes» (BBC)

“L’ensemble de la région nord de la Lombardie, qui abrite 10 millions d’habitants et le centre financier italien de Milan, sera fermé à l’exception des accès d’urgence, et 11 provinces, dont Venise, Parme et Modène seront affectées.”

Sans Ecclestone: la FIA et Ferrari entraînent la F1 dans sa crise la plus profonde (F1 Insider)

“Les équipes doivent poursuivre la FIA. C’est à propos de millions que je pense qu’elles méritent de revenir en argent.”

Les précédents patrons de la F1 craquaient sur le produit – Carey (Autosport)

“Le sport était devenu un peu trop critique envers lui-même, comme je l’ai dit, en chiant sur les moteurs, Bernie disant que je n’achèterais pas de billet. Il se plaint, pas de réparer.”

Eindhoven lance une offre pour la première course de nuit de Formule E (e-Racing365)

“Une organisation locale de la ville néerlandaise d’Eindhoven a officiellement annoncé son intention d’accueillir la toute première course de nuit de Formule E au cours de la saison 2021-2022.”

Adieu Strakka Racing … (Daily Sportscar)

“Après plus d’une décennie de compétition, l’équipe britannique de voitures de sport privées Strakka Racing a fermé ses portes. L’équipe, qui était l’une des équipes de corsaires les plus performantes de l’ère moderne de la course de voitures de sport et un champion du développement des voitures et des pilotes à un niveau élite, n’est plus. “

Ce jour-là en F1

Ce jour-là en 1986, Frank Williams a été paralysé dans un accident de la route en France

