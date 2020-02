Le volant de Lewis Hamilton attire l’attention

Date publiée: 20 février 2020

Le volant de Lewis Hamilton est au centre de l’attention lors de la deuxième journée d’essais sur le Circuit de Catalunya à Barcelone.

Hamilton, qui a donné le rythme le premier jour des tests, est remonté dans la Mercedes W11 pour la séance du matin du deuxième jour et ses images à bord ont fait beaucoup spéculer sur ce qui se passe exactement avec son volant.

Non seulement le volant est poussé et tiré pendant que Hamilton navigue dans les virages et les lignes droites, mais ces mouvements semblent également parfaitement alignés sur le mouvement des roues avant.

OK, ne vous contentez pas de regarder le mouvement de va-et-vient du volant, regardez comment la roue remonte lorsque la voiture se redresse. C’est une astuce pour améliorer les problèmes causés par POU pour le pilote… https://t.co/Qj8UukvVyP

La principale suggestion est que Hamilton est capable d’augmenter son entrée dans le volant pour créer un réglage dynamique de la hauteur de conduite alors qu’il se fraye un chemin à travers le circuit.

Hamilton pouvait être vu en train d’utiliser le mode à la sortie de la voie des stands, en appuyant sur un bouton qui faisait apparaître un «marqueur» sur son tableau de bord avant de descendre au virage 1.

Voici plus d’images du mouvement clair du volant en action.

