Le WEC annule la manche de Sebring en raison d’un coronavirus · .

Le Championnat du Monde d’Endurance est devenu le dernier championnat à annuler une course à cause du Coronavirus.

La manche de Sebring, qui devait avoir lieu le week-end prochain, a été annulée.

“Suite à l’annonce faite par le président Trump à 21h00 (HNE) le 11 mars d’une large suspension des voyages des citoyens non américains de l’Europe vers les États-Unis, la direction du WEC a examiné la viabilité de l’organisation de la course Sebring 1000 Miles prévue qui se tiendra à Sebring le 20 mars », a indiqué la série. “Après un examen attentif de la situation, il a été décidé que la course WEC serait annulée.”

La nouvelle fait suite à la confirmation d’une quatrième annulation par Moto GP, dont la manche en Argentine le mois prochain a été reportée à novembre.

Cet article sera mis à jour.

Courses majeures reportées ou annulées en raison d’un coronavirus

DatesSérieEvénementEmplacementPaysNotes6 mars – 8 marsMoto GPQatar Grand PrixCircuit International de LosailQatarEn raison de restrictions sur les voyages en provenance d’Italie. Les classes de Moto 2 et Moto 3 étaient déjà dans le pays13 mars – 15 marsWorld SuperbikesQatarLosail International CircuitQatarMars 17 – 17 marsFerrari Chellenge UKPrologueDonington ParkUKPosté pour le premier tour à Snetterton le 17 avril 19 mars – 20 marsWorld Endurance ChampionshipSebringUSebringUSAMars 21 mars – 21 mars 21Formula ESanyaMina Grand PrixBuriram International CircuitThaïlande 21 mars – 22 marsSuper TaikyuRound oneSuzukaJapan4 avril – 4 avrilFormula ERome EprixRomeItaly4 avril – 5 avrilSuper FormulaRound oneSuzukaJapanApril 3 – 5 avrilFerrari Challenge EuropeMugello roundMugelloItalyAprille 3 avrilApril PrixShanghai International CircuitChine17 avril – 19 avrilPorsche Carrera Cup AsiaÉtape de ShanghaiChanghai International CircuitChinaChineese Grand Prix support raceAvril 17 – April 19Chi Nese Formula FourShanghai CircuitChanghai International CircuitChineChinese Grand Prix support raceApril 17 – April 19GT World Challenge EuropeMonza roundMonzaItalyAlso GT Sports Club EuropeApril 17 – April 19Formula Renault EurocupMonza roundMonzaItalyApril 17 – April 19Moto GPArgentinianParcelina leJovin le 6 novembre

