Le week-end de course abrégé pour organiser plus de courses en 2020, selon le Binotto de Ferrari · .

Dans le tour d’horizon: le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, dit qu’il soutient l’idée de condenser les week-ends de course de F1 à deux jours afin de tenir plus de courses plus tard cette saison.

Des médias sociaux

Messages notables de Twitter, Instagram et plus:

. @ NASCAR a envisagé la possibilité de courir sans fans dans les tribunes lorsque le sport reprendra le 9 mai à Martinsville, si nécessaire, par des personnes familières.

➖ Certaines équipes / pilotes disent qu’ils seraient ouverts à cela si c’est ce qu’il faut pour redémarrer. pic.twitter.com/JazeuPQh9b

– Adam Stern (@ A_S12) 28 mars 2020

Wow c’était amusant. J’espère que tout le monde a aimé regarder !!! Désolé pour le contact au début de @ smclaughlin93 et ​​pour tous ceux qui s’y sont rattrapés, mais qui se sont bien battus à la fin. Merci @IndyCar d’avoir mis cela ensemble, dans l’attente de la semaine prochaine! @ArrowMcLarenSP @ArrowGlobal

– Oliver Askew (@Oliver_Askew) 28 mars 2020

Eh bien, cela ne s’est pas passé comme prévu 😅. J’ai rattrapé le crash de L1 puis perdu la connexion Internet à cause des orages. Beaucoup de choses à apprendre pour moi dans ce type de course, mais je vais m’entraîner davantage et recommencer la semaine prochaine! Bravo à tout le monde et j’espère que vous avez apprécié #INDYCARChallenge pic.twitter.com/R1QNDB4iFx

– Marcus Ericsson (@Ericsson_Marcus) 28 mars 2020

Sorti au départ, puis juste parcouru environ 5 tours aujourd’hui. Merci à tous ceux qui ont regardé! Un grand merci également à @GabbyChaves pour m’avoir permis d’utiliser sa carte SIM. En espérant avoir construit le mien au milieu de la semaine prochaine pour commencer à pratiquer.

– Zach Veach (@ZachVeach) 28 mars 2020

Oh mon dieu 😩

Courait très vite en P4. Décidé de faire des ravages pour saper le gars devant et mon équipe virtuelle n’était pas là. 😭

J’ai f ** ké le réglage de l’arrêt au stand en conduisant… ce sera mieux la semaine prochaine! 🤓

Merci @iRacing et @IndyCar pour le spectacle! 🤩 # IndyCariRacingChallenge pic.twitter.com/1NkvQlXkKM

– Alex Palou Montalbo (@AlexPalou) 28 mars 2020

Tout allait si bien…. jusqu’à ce que je manque de carburant 🤣 l’aile était un peu courbée aussi ☠️ a eu un tel souffle cependant🥳 #VirtualRace

Todo iba muy bien… hasta que me quedé sin combustible 🤣 #CarreraVirtual @iRacing || @ArrowGlobal || @ArrowMcLarenSP || @ McLarenF1 || @IndyCar pic.twitter.com/Uvc1pD23Y7

– Pato O’Ward (@PatricioOWard) 28 mars 2020

Au moins, nous avions un rythme décent et nous nous sommes qualifiés assez bien, étant donné que je n’avais jamais fait ça avant jeudi…

– Sébastien Bourdais (@BourdaisOnTrack) 28 mars 2020

J’apprends juste que ma voiture n’est jamais apparue dans le jeu. De toute évidence, un problème de ce côté. C’est vraiment nul. J’ai passé beaucoup de temps à me préparer pour ça!

– James Hinchcliffe (@Hinchtown) 28 mars 2020

Au cas où @ScottSpeed ​​se demande qui blâmer pour cette rotation… # CurseOfTheCommentator #IndyCarChallenge pic.twitter.com/w4vbQYyGpR

– . (@racefansdotnet) 28 mars 2020

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Liens

Plus de liens d’intérêt pour la course automobile:

La F1 envisage des week-ends de course de deux jours pour aider la saison au point mort à atteindre la ligne d’arrivée (The Guardian)

“Nous pouvons également avoir des week-ends de deux jours, avec des essais libres déplacés le samedi matin, afin de pouvoir répondre aux besoins logistiques en cas de rapprochement des grands prix.”

Le patron de Renault F1: «Nous ne pourrons pas nous cacher éternellement» (Autocar)

“Je pense que c’est une honte”, dit Abiteboul à propos du plafond budgétaire, “mais je ne vois pas de meilleure façon de réparer un système qui a été créé par le dernier cycle de négociations Concorde, qui n’étaient pas des négociations mais des accords bilatéraux. créé par Bernie (Ecclestone) dans un but très précis. Il a gravement endommagé le sport, et le seul moyen est la réglementation financière. Je n’aime pas ça, mais c’est une nécessité. C’est un correctif qui pourrait un jour être remplacé par autre chose . “”

Wickens regarde la prochaine course virtuelle d’IndyCar, samedi chez Barber (IndyCar)

«Les Bettenhausens ont converti la plate-forme iRacing de commandes au pied en commandes manuelles. L’ancien conducteur Max Papis a fourni un volant de son entreprise, et Steve Fusek, qui est l’agent de Takuma Sato et propriétaire de la seule quincaillerie du centre-ville d’Indy, a prêté le moteur pour alimenter la direction. roue.”

Le refroidissement des biocarburants devrait devenir une voie de développement clé pour les nouvelles voitures de F1 (Autosport)

“C’est un grand défi, mais nous sommes vraiment heureux de passer au carburant E10 – et pour être honnête, nous serions heureux d’avoir encore plus de 10%.”

The Lockdown Diaries: GP de France (Racer)

“Nous prévoyons quatre scénarios qui sont: le report, l’annulation, le statu quo – vous devez le faire parce que c’est quelques mois de travail pour organiser une course – et un quatrième scénario qui consiste à réduire la taille du grand prix . “

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour qu’un lien apparaisse dans le prochain tour d’horizon des ., envoyez-le via le formulaire de contact.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Il est encore temps de participer au Concours de sous-titres de ce week-end. Entrez ici maintenant:

Partagez cet article . avec votre réseau: