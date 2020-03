Le WMSC s’oppose à la lettre des équipes de F1 sur l’affaire Ferrari

Date publiée: 7 mars 2020

Le World Motor Sport Council s’oppose fermement à la lettre ouverte envoyée par sept équipes de Formule 1 contre le règlement privé de la FIA avec Ferrari.

La FIA a annoncé qu’elle était parvenue à un «règlement» avec Ferrari à la suite d’une enquête sur son moteur 2019, mais elle n’a pas confirmé si le règlement était dû au fait que le groupe motopropulseur de la Scuderia était légal ou non.

Les nouvelles ne se sont pas bien passées avec les équipes non motorisées par Ferrari et le patron de Mercedes, Toto Wolff, les a réunies pour demander une explication.

Dans une lettre ouverte envoyée à la FIA par Mercedes, Red Bull, McLaren, Renault, Racing Point, AlphaTauri et Williams, ils ont exprimé un «engagement commun à poursuivre une divulgation complète et appropriée dans cette affaire, afin de garantir que notre sport traite équitablement tous les concurrents. et également.

“En outre, nous nous réservons le droit de demander réparation, dans le cadre de la procédure régulière de la FIA et devant les tribunaux compétents.”

La déclaration a également noté qu ‘«un régulateur sportif international a la responsabilité d’agir selon les normes les plus élevées de gouvernance, d’intégrité et de transparence».

La FIA publierait une réponse confirmant que même si elles n’étaient pas «entièrement satisfaites» de l’explication de Ferrari, il n’y avait pas suffisamment de preuves pour prouver un quelconque acte répréhensible.

Comme indiqué par Motorsport.com, le WMSC lors de sa réunion à Genève a soutenu le président de la FIA, Jean Todt, et a fait part de son opposition au défi des équipes.

Il a noté: «Le Conseil a exprimé son soutien unanime au Président de la FIA et au Département Technique de la FIA en ce qui concerne la gestion globale de l’affaire, et s’est fermement opposé à tout commentaire portant atteinte à la réputation et à l’image de la FIA et du Championnat du Monde de Formule Un.»

