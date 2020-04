Leclerc, Albon et Russell augmentent la grille du Grand Prix virtuel à cinq pilotes actuels · .

Charles Leclerc de Ferrari fait partie des cinq pilotes de Formule 1 actuels qui participeront au Grand Prix virtuel du Vietnam ce week-end.

La course se déroulera sur le circuit australien d’Albert Park car la piste de la rue de Hanoï n’est pas disponible dans le jeu officiel de Formule 1 F1 2019.

Alexander Albon de Red Bull et le pilote George Russell de Williams rejoindront également Nicholas Latifi et Lando Norris, qui étaient les deux seuls pilotes de F1 actuels à avoir participé au Grand Prix virtuel d’origine.

Les autres anciens pilotes de F1 confirmés pour la course jusqu’à présent comprennent Johnny Herbert et Anthony Davidson. Le joueur de cricket Ben Stokes rejoindra la formation de Red Bull et Renault dirigera le pilote junior Christian Lundgaard aux côtés du pilote australien des Supercars Andre Heimgartner.

Pilotes du Virtual Vietnam Grand Prix 2020

Cet article sera mis à jour.

Saison F1 2020Parcourir tous les articles de la saison 2020 F1

Partagez cet article . avec votre réseau: