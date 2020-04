Leclerc en tête de l’événement esport Race for the World

Six pilotes de Formule 1, dirigés par Charles Leclerc de Ferrari, participeront à une nouvelle série eSports pour lever des fonds pour la lutte contre COVID-19.

La série, intitulée Race for the World, a été annoncée hier sur Twitter de Leclerc, et se déroulera pendant trois nuits au cours des sept prochains jours, avec les courses diffusées sur Twitch.

Les pilotes de F1, Alexander Albon, Lando Norris, George Russell, Antonio Giovinazzi et Nicholas Latifi, rejoindront le Monégasque, tandis que le reste de la grille sera composé de pilotes F2, F3, Formule E et Super Formula, ainsi que du gardien de but international belge. Thibault Courtois.

Chacune des trois nuits verra deux courses se dérouler sur le jeu F1 2019, dans le but de collecter 100000 $ pour le Fonds de solidarité COVID-19 de l’Organisation mondiale de la santé.

Les courses se dérouleront ce samedi 11 avril, mardi 14 avril et vendredi 17 avril, à partir de 19h CET.

Liste complète des pilotes:

Charles Leclerc

Alexander Albon

Lando Norris

George Russell

Antonio Giovinazzi

Nicholas Latifi

Antonio Felix da Costa (Formule E)

Giuliano Alesi (F2)

Louis Deletraz (F2)

Sean Gelael (F2)

Antonio Fuoco (F2)

Callum Ilott (F2)

Christian Lundgaard (F2)

Pietro Fittipaldi (F3 asiatique)

Arthur Leclerc (frère de Charles)

Nick Cassidy (Super Formula)

Luca Salvadori (course de moto)

Luca Albon (frère d’Alexandre)

Thibaut Courtois (footballeur)

.