Leclerc et Norris à nouveau en vedette pour le Grand Prix chinois virtuel

Les six mêmes pilotes de Formule 1 participeront à la troisième manche de la série e-racing du sport, avec Charles Leclerc, George Russell, Antonio Giovinazzi, Lando Norris, Alex Albon et Nicholas Latifi de retour pour le Grand Prix de Chine virtuel, dimanche 19 avril à 18h00 BST.

Parallèlement à une grille de pilotes de Formule 1 étoilée, le gardien international du Real Madrid et de la Belgique Thibaut Courtois fait ses débuts en Grand Prix Virtuel pour Red Bull, avec une foule d’autres noms passionnants qui seront annoncés dans les prochains jours.

Le Grand Prix virtuel de ce week-end est la troisième course de la nouvelle série Grand Prix Virtuel F1 Esports, qui donne aux fans la possibilité de regarder les courses de Formule 1 virtuellement pendant la situation COVID-19 en cours.

Le Grand Prix de ce week-end aura lieu sur le circuit international de Shanghai, en Chine, le jour où le Grand Prix chinois de Formule 1 Heineken 2020 aurait initialement eu lieu. Les pilotes se joindront à la course à distance, avec un hôte diffusé en direct depuis la Gfinity Esports Arena à partir de 18h00 (BST) le dimanche 19 avril – un changement par rapport aux week-ends précédents où les courses ont commencé à 20h00.

L’émission, qui sera disponible sur les chaînes officielles YouTube, Twitch, Weibo et Facebook de Formule 1, devrait durer 1 heure 30 minutes, avec une période de qualification où les positions sur la grille seront déterminées en fonction du meilleur temps des pilotes, suivi par une course de 28 tours. le

Le Grand Prix virtuel sera également diffusé en direct avec des partenaires de diffusion internationaux dans plus de 100 pays, notamment au Royaume-Uni sur Sky Sports et aux États-Unis sur ESPN.

En plus du Grand Prix virtuel chinois, le Championnat de Chine F1 Esports Series entamera sa saison 2020 dimanche avec un événement de pré-saison. La saison 2020 conservera une grande partie de la même structure avec la qualification, les finales régionales et la grande finale – mais verra l’introduction d’une toute nouvelle Pro League qui ne faisait pas partie de la saison 2019. La Pro League est un championnat en ligne de 22 courses qui suit le même mécanisme de pointage que le Championnat du monde de Formule 1. Les dix meilleurs coureurs du classement des pilotes de la Pro League entreront dans le Grand

Finissez directement et affrontez d’autres coureurs des finales régionales pour avoir la chance de signer pour une équipe officielle F1 Esports.

L’événement de pré-saison comprendra deux courses d’expositions en ligne. Le premier sera une course All-Star sur le Circuit de Monaco où les meilleurs coureurs de la saison 2019 présenteront un spectacle, tandis que le second sera une course de pré-saison de la Pro League sur le circuit international de Shanghai où les équipes de la Pro League auront la chance de présenter leurs talents devant les fans.

La course F1 Esports Pro Exhibition de ce week-end précédera le Grand Prix virtuel – et devrait commencer à 17h00 (BST). L’émission sera disponible sur les chaînes officielles de Formule 1 YouTube, Twitch et Facebook ainsi que sur certains diffuseurs TV et devrait durer 1 heure.

Julian Tan, responsable des initiatives commerciales numériques et des sports électroniques, a déclaré:

«Du point de vue de l’esport, le dernier Grand Prix Virtuel a été l’un de nos événements les plus réussis que nous ayons jamais organisés, donc c’est formidable d’être de retour et de pouvoir continuer à construire quelque chose qui s’est avéré extrêmement populaire. Il est très important pour nous que nous puissions donner à nos fans quelque chose d’anticipant en ces temps incertains, donc voir une liste aussi impressionnante de pilotes de retour est fantastique. Nous espérons que l’action de course est tout aussi excitante et amusante que la dernière fois! »

