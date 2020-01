Leclerc: Ferrari en colère contre un saut en parachute secret

Le pilote de Ferrari de Formule 1 Charles Leclerc a révélé qu’il était en eau chaude avec l’équipe italienne en parachutisme à la fin de la saison dernière sans leur permission.

Le Monégasque, vainqueur de deux courses lors de sa première saison avec l’équipe la plus glamour et la plus performante du sport, a publié le mois dernier une photo à ses 2,6 millions de followers Instagram après sa première plongée en tandem.

«Quelle expérience incroyable. Sauter seul est le prochain sur la liste », a-t-il déclaré en légende. Le message est daté du lendemain du Grand Prix d’Abu Dhabi.

S’exprimant lors de l’Autosport International Show de Birmingham le week-end dernier, le jeune homme de 22 ans a révélé que Ferrari avait été moins qu’heureuse. «Je me suis juste dit qu’au cas où ça tournerait mal, je ne serais pas là pour être prévenu.

«Alors, oui, je suis juste allé pour ça, et puis ils étaient un peu contrariés. À la fin, je ne le ferai pas une deuxième fois. C’était incroyable. Mais c’était juste pour le faire une fois », a-t-il dit.

Ferrari – finaliste du championnat de F1 l’an dernier – ne peut pas rester tranquille avec le jeune qu’ils ont sous contrat jusqu’à la fin de 2024.

Dans la même conversation, Leclerc a indiqué que le ski était une activité hors saison préférée et a déclaré qu’il voulait également essayer la conduite de rallye et la conduite d’un vélo MotoGP.

«J’adore les vélos en général. Je ne suis pas sûr que Ferrari accepte que je conduise un vélo MotoGP », a-t-il déclaré.

Six fois champion du monde, Lewis Hamilton a fait cela en décembre, en passant un week-end avec le grand Valentino Rossi du MotoGP pour tester les machines de l’autre lors d’un événement organisé par un sponsor commun.

Le pilote Mercedes publie également souvent des photos de lui-même en train de faire du snowboard, de la conduite de motoneiges et du surf.

Les blessures hors saison ne sont pas rares en Formule Un. L’ancien pilote de Red Bull Mark Webber s’est cassé une jambe dans un accident de vélo en Tasmanie avant la saison 2008.

La saison 2020 commence en Australie le 15 mars et Ferrari dévoilera sa nouvelle voiture le 11 février.

