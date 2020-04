Leclerc: Je fais plus confiance à Lewis qu’à Max

L’agression de Max Verstappen fait de lui un adversaire plus amusant mais dangereux à affronter que Lewis Hamilton, explique Charles Leclerc de Ferrari.

Apparaissant sur la vodcast de Sky Sports F1, on a demandé à Leclerc contre lequel de ses deux rivaux de Formule 1 il «faisait confiance» le plus pour courir, et le Monégasque n’a pas hésité avec sa réponse.

“Si je veux être sûr de terminer la course, probablement Lewis!” il a dit. «Mais pour le plaisir et les courses serrées, probablement Max, parce que je sais que c’est toujours excitant de se battre avec Max.

«Il y a très peu d’espace, mais je pense que c’est ce que nous apprécions tous avec ce sport. Parfois, c’est un peu au-dessus de la limite, parfois c’est juste à la limite, mais j’aime courir en réalité. “

Les stars de deux batailles mémorables en 2019 aux Grands Prix d’Autriche et de Grande-Bretagne, Leclerc et Verstappen se sont retrouvées à repousser les limites dans leurs tentatives de s’affronter. En revanche, Leclerc voit Hamilton comme adoptant une approche plus cérébrale avec sa course de roue à roue.

“Lewis est un peu différent [style]. Il est extrêmement intelligent et j’apprends toujours tellement quand je me bats avec Lewis.

«Il sait toujours exactement ce que vous allez faire ensuite avec son expérience, et c’est ce qui le rend si bon sur la bonne voie avec les batailles.

“Il n’est pas très agressif, toujours très correct, mais toujours très bon pour anticiper ce que vous allez faire.”

Hamilton, six fois champion du monde en titre, a certainement gagné sa réputation de pilote complet. Cela dit, il n’a jamais hésité à utiliser une agression brute lorsque cela était nécessaire, en particulier dans ses duels avec son ancien coéquipier Nico Rosberg.

