Leclerc: Je souhaite la bienvenue à tout coéquipier, mais je suis content avec Seb

Charles Leclerc dit qu’il serait heureux que Sebastian Vettel continue à être son coéquipier de Formule 1 Ferrari la saison prochaine, malgré leurs affrontements sur la bonne voie l’année dernière.

Vettel, 32 ans, est en fin de contrat fin 2020 mais Ferrari a indiqué qu’il était leur premier choix, sous réserve de négociations, pour s’associer au jeune Monégasque dont l’accord se poursuivra jusqu’en 2024.

Une décision pourrait intervenir avant le début d’une saison au point mort avec la pandémie COVID-19.

Des rapports en Italie suggèrent cependant que Ferrari a également en tête l’Australien Daniel Ricciardo de Renault et l’Espagnol Carlos Sainz de McLaren comme alternatives de premier plan si un accord échoue.

“Je suis très content de Seb”, a déclaré Leclerc aux journalistes lors d’une conférence de presse virtuelle.

«C’était (la relation) bonne même si nous avons eu quelques problèmes sur la piste, comme au Brésil.

“Je pense que ça a toujours été une bonne relation, même si de l’extérieur ce n’était probablement pas vu tel qu’il était mais ça a toujours été bon entre nous.”

Leclerc a battu Vettel lors des victoires, des pôles, des points et des podiums de la course l’an dernier dans ce qui semblait parfois un malaise entre un jeune pistolet affamé et un champion habitué à avoir la meilleure facturation à Maranello.

Ils se sont parfois heurtés à la bonne voie, leurs commentaires à la radio faisant la une des journaux.

“Je respecterai la décision de Ferrari pour celui qui est à côté de moi et à la fin c’est mon travail de m’adapter à la personne à côté de moi et vous pourrez toujours apprendre de celui qui est votre coéquipier”, a déclaré Leclerc.

«Je souhaite la bienvenue à tous. Mais si Seb reste, je serai certainement heureux. »

Leclerc a rempli son temps de confinement avec l’esport, l’entraînement et fait de son mieux pour rester mentalement dans la zone nécessaire à la course.

Il a déclaré que le monde de la course virtuelle avait aidé à maintenir les niveaux de concentration, le pilote de 22 ans ayant remporté quatre courses le week-end dernier, y compris son deuxième Grand Prix virtuel de F1 consécutivement.

Le prochain objectif est de faire la course contre Vettel dans le monde virtuel également.

La semaine dernière, Vettel a déclaré aux journalistes qu’il avait également obtenu un simulateur mais que, avec trois jeunes enfants qui l’occupaient, il devait encore l’installer correctement.

“Je ne cours pas encore contre Seb, mais je lui enverrai certainement un texto très bientôt dès qu’il aura terminé son installation pour essayer de courir un peu avec lui, ce qui sera amusant”, a commenté Leclerc.

Le Monégasque a également attiré de nombreux fans sur sa chaîne de streaming Twitch et il a déclaré qu’il appréciait l’interaction avec les fans et les autres pilotes de course.

«Ma principale priorité est d’essayer de divertir les gens à la maison. Et évidemment, je me divertis et j’essaie de m’entraîner sur le simulateur », a-t-il déclaré.

«C’est une période difficile pour les gens qui sont à la maison et qui n’ont pas grand-chose à faire.

«J’ai eu beaucoup de réactions positives à ce que je faisais sur Twitch avec tous les autres pilotes de F1, les gens disent que cela les aidera à traverser ces moments difficiles. J’étais très content de voir ça. »

