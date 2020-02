Leclerc: Nous avons atteint notre objectif de test

Charles Leclerc de Ferrari a émis un vote de confiance à l’égard de la Formule 1 2020 de l’équipe, la SF1000, suggérant qu’elle fonctionne bien mieux que son prédécesseur dans les virages.

La Ferrari SF90 de l’année dernière était très décriée pour son manque de performance dans les virages plus lents, en particulier après le Grand Prix d’Espagne de l’année dernière où la voiture a perdu quatre dixièmes de seconde face à Mercedes dans le dernier secteur du Circuit de Barcelona-Catalunya.

Cependant, après les essais de mercredi sur la même piste, Leclerc est convaincu que le déficit a été réduit.

“Le troisième secteur est le plus technique, où il y a le plus de virages, et là-dessus, je suis presque sûr … nous nous sommes améliorés et je peux aller plus vite dans les virages”, a-t-il déclaré à formula1.com.

«Je pense que la plus grande force est la vitesse dans les virages. Je pense que nous avons atteint notre objectif. Ensuite, nous devons attendre et voir les performances globales de la voiture, mais… nous tournons les virages plus rapidement que l’an dernier, donc c’est positif. Mais nous devons continuer à travailler sur cette voiture pour débloquer un peu plus de performances. »

Même si le Sf1000 n’a pas encore affiché de rythme significatif sur un tour, Leclerc est optimiste quant au fait que le package commence à se mettre en place.

“Je pense que pour chaque voiture, il y a un équilibre cible”, a-t-il reconnu. «Un équilibre que vous visez pour les qualifications et pour la course afin d’extraire le maximum de la voiture. Pour l’instant, nous avons essayé différentes options aujourd’hui, je pense que j’ai commencé à avoir une idée de l’équilibre que nous devons cibler pour être le plus rapide sur la bonne voie. Nous devrons finaliser cela pour la dernière journée, ce qui sera très important pour les qualifications et la course à Melbourne. “

Quant aux spéculations selon lesquelles Ferrari a eu du mal jusqu’à présent dans les tests, le Monégasque ne pouvait que rire en réponse.

“Non, non, non, certainement pas”, a-t-il dit. «Nous nous concentrons sur nous-mêmes, essayons de travailler le plus possible sans trop écouter le monde extérieur… Je ne peux pas parler pour les autres, mais je suis sûr que les trois meilleures équipes n’ont pas encore montré leur vrai potentiel . “

.