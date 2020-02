Leclerc: Nous avons changé notre approche par rapport à l’année dernière

Échanger un malade Sebastian Vettel pour son coéquipier Charles Leclerc n’était pas le seul changement effectué par Ferrari lors de la première journée d’essais mercredi.

Un autre est devenu apparent plus tard, avec le Monégasque seulement 11e plus rapide sur les feuilles de temps où l’année dernière Ferrari avait fait sensation avec Vettel mettant les cœurs en course avec le meilleur temps.

“Nous avons changé un peu notre approche par rapport à l’année dernière”, a déclaré Leclerc aux journalistes.

«L’an dernier, les tests ont été excellents, mais la première course a été un peu moins bonne.

«Je pense que nous avons appris quelques choses à ce sujet, donc cette année, nous avons décidé de nous concentrer davantage sur nous-mêmes, en essayant d’apprendre la voiture autant que possible dans les premiers jours et de nous concentrer sur les performances un peu plus tard et de voir si cela porte ses fruits. “

Ferrari est allé à Melbourne pour l’ouverture de la saison australienne l’année dernière en tant que favoris clairs après avoir donné le rythme aux essais, pour subir une averse froide alors que les champions Mercedes ont triomphé un à deux.

Mercedes a remporté les huit premières courses de la campagne, terminant l’année avec un sixième doublé consécutif et Lewis Hamilton, six fois champion sur le point d’établir de nouveaux records.

Leclerc a été l’un des points forts de Ferrari, l’équipe la plus ancienne et la plus performante du sport, et est considéré comme un challenger pour le titre de Hamilton si Ferrari peut lui donner les outils.

Il a marqué plus de points, de poteaux, de podiums et de victoires que son coéquipier quadruple champion et en décembre, il a obtenu une prolongation de contrat jusqu’à la fin de 2024 tandis que l’avenir de Vettel reste incertain.

Le joueur de 22 ans a remporté deux courses par rapport à celle de Vettel, mais cela aurait pu être plus – il a été abandonné en particulier à Bahreïn alors qu’il menait de la pole position par des problèmes de moteur qui l’ont fait passer au troisième.

Bénéficiant désormais d’un statut égal au sein de l’équipe alors qu’il entame sa deuxième année à Maranello, Leclerc a déclaré qu’il avait pu façonner la direction de la voiture de cette année pour la rendre plus à son goût.

“Nous avons plus de flexibilité dans la configuration des voitures cette année, donc c’est toujours une bonne chose pour les deux pilotes car nous pouvons adapter la voiture à notre conduite”, a-t-il déclaré.

«Nous n’avons pas encore poussé la voiture, mais nous savons que nous avons plus de flexibilité. C’est un fait. Cela ne peut être que positif. »

.