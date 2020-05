Leclerc: Nous devons rattraper notre retard

Charles Leclerc de Ferrari a concédé que son équipe avait du travail à faire pour affronter la saison de Formule 1 2020.

Réunissant une performance moins qu’impressionnante dans les tests de pré-saison, il a été largement émis l’hypothèse que la Scuderia n’était pas en mesure de défier les précurseurs Mercedes avant le Grand Prix d’Australie avorté et d’ouverture de la saison, et Leclerc a admis cette notion tient toujours.

“Je crois toujours que nous avons eu un peu de mal pendant les tests, nous devons donc nous rattraper”, a-t-il déclaré aux journalistes lors d’un chat vidéo depuis son domicile à Monaco.

«Je ne sais pas si nous pourrons le faire ou non, mais l’année dernière, nous avons connu une bonne progression tout au long de l’année. Je pense que nous devons continuer à travailler comme nous l’avons fait l’année dernière et je suis sûr que les résultats arriveront. »

Malgré son optimisme, le Monégasque reconnaît que si son équipe se débattait, le calendrier serré prévu pour le début de la saison rendrait beaucoup plus difficile de gagner du terrain.

“Ça va être une saison difficile pour tout le monde parce que dès le début, ça ne va pas s’arrêter et nous n’aurons pas de pause pour développer la voiture plus que les autres”, a-t-il déclaré.

«Je pense donc que le travail sur piste sera extrêmement important et plus qu’il ne l’a jamais été, car nous passerons beaucoup de temps sur la piste chaque fois que la saison recommencera.

“Il va être très important d’être concentré et prêt dès la première course et les pilotes américains doivent être en mesure de donner la bonne rétroaction à l’équipe et d’essayer d’aider l’équipe dans la bonne direction tout de suite.”

