Leclerc: Personne n’est imbattable | GRAND PRIX 247

Charles Leclerc de Ferrari a fait écho aux sentiments du rival de Red Bull, Max Verstappen, suggérant que le champion du monde à six reprises Lewis Hamilton n’est pas complètement intouchable.

S’adressant à la publication italienne La Gazetto della Sport, le Monégasque de 22 ans s’est aligné sur les commentaires de Verstappen “bon mais pas dieu” d’il y a quelques semaines, tout en admettant qu’il peut encore apprendre du Britannique.

“Personne n’est imbattable”, a-t-il déclaré. «Pas même Lewis Hamilton, même s’il est évidemment un grand champion.

«Lewis est non seulement plus expérimenté que moi, mais aussi plus complet, puisqu’il court en Formule 1 depuis 2007. Je ne suis ici que depuis 2018.

«Personnellement, je dois apprendre à mieux gérer le pneu et c’est un aspect où il est phénoménal.»

Lors de sa première saison avec Ferrari en 2019, Leclerc a remporté sept pôles et deux victoires, terminant quatrième du championnat, 149 points derrière Hamilton. En 2020, il espère combler cet écart, indiquant qu’il n’a pas trop lu sur les performances de la Scuderia lors des tests de pré-saison.

“Tout le monde aux tests fait des choses différentes, vous ne savez pas combien [other teams] pousser le moteur, ou combien d’essence est à bord. Nous sommes satisfaits de notre travail et de ce que nous avons appris. Cependant, sur la différence de performance par rapport à nos rivaux, nous devons attendre Melbourne.

L’année dernière, nous avons pris un départ rapide, nous étions très heureux, puis la première course a montré que nous ne comprenions pas vraiment où nous étions. Cette année, l’approche est différente, nous nous concentrons sur nous, même si Mercedes et Red Bull sont très forts. Le programme était important pour grandir, mieux connaître la voiture et être prêt pour Melbourne. »

Et bien que Leclerc ne sache pas exactement comment le SF1000 se comparera à ses concurrents, il a indiqué qu’il ne réagirait pas de manière excessive si l’équipe devait vivre quelques courses décevantes.

«L’objectif de cette année était de mettre plus d’appui sur la voiture et nous avons réussi à le faire: dans les virages serrés, nous avons plus d’adhérence au détriment d’un peu de vitesse sur les lignes droites. Si c’est le bon équilibre, nous ne le saurons qu’à la première course.

«Si au début [of the season] il y a un écart à nos rivaux que nous pouvons récupérer: nous avons plus de flexibilité sur la voiture, nous pouvons faire différentes choses pour l’adapter aux circuits et à notre style de conduite, et c’est une qualité qui nous aidera dans le développement pendant la saison. Mais en général, c’est aussi parce que nous avons montré l’an dernier que nous pouvions grandir pendant le championnat, nous l’avons vu au classement et dans les résultats. »

.