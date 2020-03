Leclerc «plus agressif» en course à Verstappen

Date publiée: 3 mars 2020

Charles Leclerc veut qu’un pilote «rapide» remplace Sebastian Vettel s’il quitte Ferrari, admet qu’il est «plus agressif» avec Max Verstappen et «respecte» Lewis Hamilton.

Vettel et Ferrari devraient commencer à parler d’un nouveau contrat autour de mai, trois ou quatre courses dans la nouvelle saison.

Le retard signifie que Vettel a la possibilité de voir si Ferrari s’est améliorée sur la bonne voie tandis que la Scuderia peut savoir si l’Allemand a éliminé les erreurs qui ont gâché sa campagne 2019.

Il a été question que Lewis Hamilton soit aligné pour remplacer Vettel, mais cela semble être fini avec le Britannique qui a fait savoir qu’il souhaitait rester un pilote Mercedes.

Lorsqu’on lui a demandé qui il voudrait en tant que nouveau coéquipier, Leclerc a déclaré à la Gazzetta dello Sport que sa seule exigence était que son coéquipier soit “rapide”.

“Vous apprenez de tout le monde et je dois dire que j’ai beaucoup appris de Vettel la première année et je continue d’apprendre de lui”, a déclaré Leclerc. «Il a beaucoup d’expérience.

«Si quelqu’un d’autre arrive, j’apprendrai aussi de lui.

«La seule chose est qu’il doit être rapide, mais seuls les pilotes rapides arrivent à Ferrari.

“Il est vraiment important d’avoir quelqu’un de rapide et talentueux dans votre équipe, car cela vous pousse à vous améliorer et à être plus rapide.”

Il est peu probable que Ferrari signe Hamilton et Max Verstappen s’engage pour Red Bull, cela signifie que Leclerc est l’avenir de l’équipe italienne.

Ferrari l’a déjà signé pour un contrat à long terme, le plus long contrat jamais vu en Formule 1.

«Cela me rend heureux», a déclaré Leclerc, «cela signifie que j’ai fait du bon travail et ils sont heureux de ce que j’ai fait jusqu’à présent.

“Mais cela ne change pas ma vie. En F1, vous vous battez contre les meilleurs pilotes et je suis prêt à me battre avec tout le monde. »

Deux pilotes que Leclerc peut s’attendre à combattre cette saison seront Hamilton et Verstappen.

L’année dernière, il s’est engagé dans des combats avec les deux pilotes, s’imposant dans certaines batailles mais en perdant d’autres.

L’une des batailles les plus intéressantes a été avec Hamilton au GP d’Italie, un Leclerc a gagné en repoussant les limites tout en gardant Hamilton derrière lui.

Interrogé sur ce combat, Leclerc a déclaré: «Il a dit un gros mot mais pas de manière négative, il n’était probablement pas content mais il l’a dit en riant. Il sait que ces batailles font partie du jeu. »

Il a ajouté: «Je le respecte. Je crois qu’au final, le respect des sportifs est la bonne attitude. »

Lorsqu’on lui a demandé si la situation était différente à Verstappen, Leclerc a reconnu leur rivalité de longue date et a admis qu’il était “plus agressif” lorsqu’il combattait le Red Bull à cause de cela.

«Je ne suis pas d’accord, je pense que nous avons beaucoup amélioré notre relation. Il y a 10 ans à Kart, les choses étaient différentes, maintenant nous avons grandi.

«Notre bataille est proche de la limite, mais c’est ce que les fans veulent.

«La rivalité est intense parce que nous avons grandi ensemble et c’est probablement une bataille plus agressive que moi et Hamilton. Je sens que je deviens plus agressif quand je me bats avec Max.

“Mais en dehors de la piste, le respect est le même pour Max et Lewis.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.