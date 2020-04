Leclerc, quatre autres pilotes actuels confirmés pour la prochaine e-race

Les pilotes actuels de Formule 1 Charles Leclerc, Alex Albon, George Russell, Lando Norris et Nicholas Latifi ont tous confirmé leur participation pour le deuxième volet du Grand Prix Virtuel F1 Esports ce week-end.

Le quintette de F1 sera rejoint par l’ancien pilote Johnny Herbert, qui a terminé 13e de la course inaugurale à Bahreïn, ainsi que par une foule d’autres stars, notamment le vainqueur de la Coupe du monde de cricket en Angleterre, la personnalité de l’année de la BBC Sports et l’athlète Red Bull Ben Stokes, avec plus de noms qui seront annoncés dans les prochains jours.

Le Grand Prix virtuel de ce week-end est la deuxième course de la nouvelle série Grand Prix Virtuel F1 Esports, qui donne aux fans la possibilité de regarder virtuellement des courses de Formule 1, malgré la situation actuelle du COVID-19.

Le Grand Prix de ce week-end aura lieu sur la piste d’Albert Park, traditionnellement utilisée pour le Grand Prix d’Australie, le week-end initialement prévu pour la course inaugurale du Circuit de rue de Hanoi au Vietnam. Le circuit du Vietnam n’est actuellement pas disponible sur le jeu vidéo officiel F1 2019, les pilotes montreront donc leurs compétences sur le circuit d’Albert Park. Les pilotes se joindront à la course à distance, avec un hôte diffusé en direct depuis la Gfinity Esports Arena à partir de 20h00 (BST) le dimanche 5 avril.

L’émission, qui sera disponible sur les chaînes officielles YouTube, Twitch et Facebook de Formule 1, devrait durer 1 heure 30, avec une période de qualification où les positions sur la grille seront déterminées en fonction du meilleur temps au tour des pilotes, suivi d’un Course de 28 tours. Le Grand Prix virtuel sera également diffusé en direct avec des partenaires de diffusion internationaux, notamment au Royaume-Uni sur Sky Sports F1 et Sky Sports Main Event.

En raison de la grande variété de niveaux de compétences de jeu parmi les pilotes, les paramètres de jeu seront configurés de manière à encourager les courses compétitives et divertissantes. Cela inclut des performances de voiture égales avec des configurations fixes, des dommages au véhicule réduits et des freins antiblocage et un contrôle de traction en option pour ceux qui ne connaissent pas le jeu.

Après la fin du Grand Prix virtuel du Vietnam, une course spéciale F1 Esports Pro Exhibition mettant en vedette des joueurs d’esports suivra à partir de 21h30 (BST). L’émission sera disponible sur les chaînes officielles de Formule 1 YouTube, Twitch et Facebook ainsi que sur certains diffuseurs TV et devrait durer 1 heure.

Julian Tan, responsable des initiatives commerciales numériques et des sports électroniques, a déclaré: «Suite au succès massif du Grand Prix F1 Esports Virtual Bahreïn, nous sommes ravis de pouvoir revenir en ligne ce week-end pour offrir aux fans une action de course. Une grille étoilée se dessine avec nos stars de la F1 – passées, présentes et futures – ainsi que de grands noms du sport et du divertissement. Nous sommes impatients de fournir un léger soulagement à travers l’esport alors que nous traversons tous ces moments difficiles ensemble, où nos fans peuvent s’engager dans notre sport d’une manière différente mais familière. »

.