Leclerc remporte le Grand Prix chinois virtuel

Charles Leclerc a remporté sa deuxième course d’esports de Formule 1 consécutive avec la victoire dans un Grand Prix chinois virtuel dimanche, puis a célébré à la maison en cuisinant lui-même un plat de pâtes nature.

Le pilote Ferrari de 22 ans, qui a remporté des victoires consécutives en Belgique et en Italie la saison dernière, a remporté la pole position deux semaines après avoir fait de même lors de ses débuts dans un GP vietnamien virtuel.

Courant sur un simulateur installé dans son appartement à Monaco, Leclerc a prévalu sur le pilote thaïlandais de Red Bull Alexander Albon de deux secondes et demie.

Le coureur chinois F2 et vainqueur du premier tour Guanyu Zhou a terminé troisième pour Renault.

“En fait, j’aime beaucoup jouer et diffuser”, a déclaré Leclerc sur Twitter.

«Et je l’apprécie encore plus quand je gagne. Mais les célébrations d’après-course se sentent en quelque sorte un peu différentes. Éteindre l’ordinateur et aller cuisiner des pâtes blanches est un peu moins glamour que de vaporiser du champagne sur le podium. »

La course de 28 tours était la troisième d’une série conçue pour donner aux fans quelque chose à regarder après que la pandémie COVID-A9 ait stoppé le sport automobile dans le monde entier et laissé la F1 toujours en attente de commencer sa saison.

Six pilotes actuels ont participé à la course de dimanche avec Lando Norris de McLaren, qui aurait été le septième, souffrant de problèmes techniques pour la troisième fois consécutive.

Son coéquipier espagnol Carlos Sainz s’est écrasé, a mené brièvement et a terminé 11e à ses débuts.

Le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois et l’attaquant de football de la Lazio Ciro Immobile ont également fait des apparitions pour Red Bull et AlphaTauri respectivement, terminant respectivement 15ème et 17ème.

Le golfeur Ian Poulter a fait monter l’arrière pour Renault.

George Russell de Williams a terminé quatrième, grâce à la pénalisation du Belge Stoffel Vandoorne après la course, après qu’une pénalité pour blocage illégal l’ait rétrogradé de la première ligne de la grille de départ.

Le succès de Leclerc sur la plateforme officielle de F1 a mis fin à un week-end chargé et gagnant pour le jeune.

Il a également remporté un événement caritatif d’e-sport «Race for the World» qui a permis de recueillir plus de 71 000 $ pour le fonds de solidarité COVID-19 de l’Organisation mondiale de la santé.

Leclerc a également battu la recrue canadienne de F1 de Williams, Nicholas Latifi, lors de la finale de la série «Pas le GP contre» de Veloce Esports samedi.

.