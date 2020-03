Leclerc “respectera la décision de Ferrari” s’ils choisissent de remplacer Vettel · .

Charles Leclerc se dit heureux de continuer à conduire aux côtés de Sebastian Vettel si Ferrari prolonge le contrat de son coéquipier, mais respectera leur décision s’ils font un changement.

Ferrari a remis à Leclerc un nouvel accord à long terme pendant la morte-saison. Mais Vettel, qui les a rejoints depuis Red Bull en 2015, sera en fin de contrat à la fin de l’année.

“Je suis très bien avec lui à mes côtés”, a déclaré Leclerc, interrogé sur l’avenir de son coéquipier lors du week-end du Grand Prix d’Australie, “mais je respecterai la décision de Ferrari au cas où ils voudraient changer.”

Le couple a été impliqué dans une série de différends lors de leur première saison ensemble l’année dernière.

Leclerc a été accusé de ne pas avoir respecté les dispositions de l’équipe lors des qualifications à Monza et a été réprimandé pour avoir interrogé la stratégie de l’équipe à Singapour, où le timing de son arrêt au stand lui a coûté la victoire à Vettel. En Russie, Vettel a refusé à plusieurs reprises de suivre l’ordre de laisser Leclerc le doubler, et la paire s’est retirée au Brésil après s’être heurtée.

Malgré ces incidents, Leclerc a insisté sur le fait que sa relation avec Vettel “a toujours été bonne”.

“De toute évidence, l’année dernière, il y a eu des moments difficiles”, a-t-il admis. «Mais notre relation est restée la même, ce qui, je pense, est une bonne chose. Nous sommes tous les deux suffisamment mûrs pour faire la séparation entre ce qui se passe sur la bonne voie et [away from] la piste.

«Je me sens très chanceux d’être dans un poste où j’ai un contrat à long terme et je suis heureux d’être dans ce poste. Je connais aussi sa position d’une manière [in] mes deux dernières années, je n’avais qu’un contrat d’un an. Mais je ne pense pas que cela le déstabilisera autant. C’est un pilote très fort et je m’attends à ce qu’il soit très fort de toute façon. »

