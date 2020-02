Leclerc: Tout le monde ne m’aimera pas mais c’est comme ça que je suis

Charles Leclerc a prouvé l’an dernier qu’il n’était pas un pilote numéro deux, le timide pilote Ferrari au visage de bébé est un combattant d’acier lorsque sa visière est baissée et il insiste, avant sa deuxième année en rouge, que terminer deuxième n’est pas à son agenda.

Dans une interview au magazine MotorSport, on a demandé au Monaco Kid s’il était davantage un «tigre ou un tacticien» – un Gilles Villeneuve ou un Alain Prost? Il a simplement répondu: “Je ne sais pas.”

Le joueur de 22 ans a ajouté: «Dès que je suis dans la voiture, j’ai cet instinct de tueur, oui. Je ne veux pas terminer deuxième ou troisième, quatrième ou cinquième; ces endroits n’ont pas d’importance.

«Je pense que c’est une force mais cela peut aussi être une faiblesse. Certaines des erreurs que j’ai commises [in 2019] font partie de cette mentalité car j’ai tout donné dans des moments que j’aurais pu prendre moins.

«Tout le monde ne m’aimera pas, mais c’est comme ça que je suis. Cette mentalité a certains aspects positifs mais peut faire mal à d’autres moments. J’ai besoin de le contrôler. Avec l’expérience, cela viendra », a estimé Leclerc.

Le Monégasque a remporté sa première bataille décisive dans l’élite, à savoir battre le quadruple champion du monde de Formule 1 Sebastian Vettel lors de leur première année en tant que coéquipiers à Maranello, cette année, il devra tout recommencer en tant que gars la voiture sœur utilise sûrement la morte-saison pour reformater et réinitialiser, avant de tenter de battre son coéquipier de dix ans pour sauver sa propre carrière.

La façon dont la paire se gélifie cette année – ce n’est certainement pas le cas en 2019 – déterminera le succès qu’elle récoltera en novembre, à la fin de la saison et les calculs seront terminés.

L’histoire de la F1 est jonchée de duels entre coéquipiers, ces querelles coûtant plusieurs fois le titre de leurs équipes respectives en cours de route.

Si Ferrari produit une voiture gagnante du titre, leurs plus grands ennemis pourraient bien être de l’intérieur – leurs pilotes; à moins, bien sûr, que la paire corrige leurs différences et fixe des règles d’engagement (et les respecte!) avant une saison très importante pour la Scuderia.

