Légendes oubliées: Lotus-Renault 98T d’Ayrton Senna

Michele Lupini et Patrick O’Brien dissèquent la Lotus 98T, la dernière des voitures John Player Special livrées en noir et or au début des années 70 lorsque le parrainage en Formule 1 a vraiment démarré.

Le 98T entre les mains d’Ayrton Senna était suffisant pour huit podiums mais seulement deux victoires dans une saison au cours de laquelle l’intense bataille entre Alain Prost (McLaren) et Nigel Mansell (Williams) que le premier a remporté par deux points.

Senna était toujours dans le mix au volant de la 98T, tandis que son coéquipier Johnny Dumfries n’était qu’un petit joueur au sein de l’équipe Lotus à l’époque. Il était leur testeur de boîte de vitesses, l’équipe développant leur propre boîte de vitesses à six vitesses et la faisant fonctionner dans la voiture numéro deux pendant que Senna conduisait avec la boîte de vitesses à cinq vitesses éprouvée.

Cette année-là, Senna a remporté le Grand Prix d’Espagne et le Grand Prix de Détroit dans une voiture qui était la dernière des «vraies» Lotus F1 propulsées par Renault. L’année suivante, la 99T était propulsée par Honda.

Certains disent que si la Lotus 98T n’avait pas été aussi fragile et son puissant moteur turbo V6 Renault si assoiffé, Ayrton Senna aurait été champion du monde de F1 dès 1986.

D’autres soutiennent que parce qu’Alain Prost était un concurrent si rusé et que les Honda V6 Williams FW11B de Nelson Piquet et Nigel Mansell étaient si frugaux, alors Senna et Lotus-Renault ne méritaient peut-être pas le titre. Quoi qu’il en soit, Senna s’est révélé puissant dans le 98T et c’est son histoire.

