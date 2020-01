Légendes oubliées: une aile et une prière

La Formule 1 était au seuil d’une décennie incroyable en 1968. Avec les voitures à moteur arrière déjà la norme, ce fut aussi une période triste alors que le monde pleurait la mort de Jim Clark au milieu du battage médiatique continu autour du légendaire Lotus 49 de Chapman et de son moteur Cosworth, l’ascension de Jackie Stewart et de Matra-Cosworth dirigée par Tyrrell.

Mais la voiture la plus rapide, la plus innovante et la plus tendance de l’année a-t-elle toujours été oubliée?

La Ferrari 312/68 était la dernière création légendaire de Mauro Forghieri en Formule 1 Maranello, bien que beaucoup croient que les prouesses de Ferrari de 3 litres propulsées par un V12 ont été masquées par Enzo Ferrari louant les services de deux jeunes pistolets, plutôt que d’opter pour une star établie.

Jacky Ickx et Chris Amon étaient tous deux des pilotes assez brillants, talentueux et rapides, mais ils n’avaient toujours pas l’expérience pour affronter Graham Hill, Jack Brabham et Jackie Stewart en mano-a-mano.

Il y avait un autre inconvénient – la Scuderia n’était pas tout à fait au niveau de cohésion des meilleures équipes britanniques de l’époque, Tyrrell et Lotus (cela vous semble familier?) Et bien sûr, comme vous l’avez peut-être vu dans le film Ford contre Ferrari, Enzo était Maranello lutte toujours contre de graves difficultés financières menant à la prise de contrôle imminente de Fiat en 1969 …

L’affaire de Adamich

La nouvelle 312 est apparue pour la première fois à Kyalami au début de 1968 avec trois voitures engagées pour Amon, lckx et Andrea de Adamich. L’expérience Ferrari de De Adamich devait être malheureuse – le jeune pilote de test et de développement italien calme et sous-estimé mais talentueux a également été assez rapide pour surclasser ses deux coéquipiers très bien cotés lors de ses débuts en Afrique du Sud.

De Adamich s’est aligné derrière Clark, Hill, Stewart, Jochen Rindt, Brabham et le réfugié Ferrari John Surtees, maintenant dans une Honda, mais lui et lckx se sont retirés tandis que Kiwi Amon a terminé quatrième à Kyalami, une course qui se révélera tragiquement être la fin, la grande victoire finale du grand prix de Jim Clark.

Puis, immédiatement après la course sud-africaine, Enzo Ferrari a abandonné de manière controversée de Adamich de l’équipe dans une autre de ses décisions souvent assez étranges qu’il regretterait, dans un geste que beaucoup considéreraient comme une erreur…

Ickx était encore une recrue en 1968 et Amon, rapide mais totalement sans chance, était généralement le plus rapide du duo – il était en Formule 1 depuis 1964, mais ne gagnerait jamais de Grand Prix. Le reste de la saison n’a rapporté qu’une seule victoire, une deuxième et trois troisième places pour le 312/68 aux mains d’Ickx et d’Amon.

Les Ferrari, cependant, ont partagé quatre pole positions entre elles au cours des douze courses de la saison, mais il y a eu une course qui a vraiment montré la classe incroyable des 312/68.

À l’époque, Ickx s’était imposé à la fois comme la pluie et Ringmeister quand il l’a placé en pole position – attendez – avec dix secondes d’avance sur Amon, avec Brabham-Repco de Rindt à 15 secondes de la troisième place autour de la perfide Nordscheife de 21 km. Malheureusement, de fortes pluies et une course chaotique ont vu les Ferrari ne pas exploiter ce potentiel.

Wing Pioneer

Néanmoins, la Ferrari 312/68 restera dans les mémoires pour une autre réalisation de premier plan mondial – il s’agissait de la toute première Formule 1 à bénéficier de l’avantage aérodynamique d’une aile à effet d’appui. Le génie Ingegnere Forghieri a attaché un profil aérodynamique arrière haut monté via une paire de longues jambes à la boîte de vitesses derrière le moteur pour le Grand Prix de Belgique.

Le résultat s’est avéré étonnant, car l’appui généré par l’aile a produit tellement d’adhérence supplémentaire dans les virages qu’Amon a pris la pole à près de quatre secondes de Matra de Stewart à Spa-Francorchamps. Malheureusement, Amon et Ickx ont tous deux souffert de problèmes dans la course, le Néo-Zélandais s’est retiré tout en menant quand une pierre a percé le radiateur, le héros local terminant troisième malgré un raté de course.

Ickx a rebondi pour marquer une grande victoire inaugurale sous la pluie lors du Grand Prix de France à Rouen afin de renforcer sa position de roi de la pluie. Jacky était toujours rapide sur le mouillé et plusieurs de ses victoires ultérieures – pour la plupart épiques – devaient arriver dans des conditions similaires.

Ickx a cependant été écarté lorsqu’il s’est cassé une jambe dans un accident de voiture de sport et Derek Bell a été repêché aux côtés d’Amon pendant que le Belge récupérait. À l’époque, un pilote devait faire de la Formule 1, de la Formule 2, des voitures de sport et même des berlines pour gagner sa vie, mais des accidents comme le sien et ceux qui ont emporté Clark, Siffert, Giunti et d’autres en dehors de la Formule 1 au fil des ans bientôt mis fin à des carrières multidisciplinaires.

Le merveilleux V12 à 48 soupapes de Ferrari

La fiabilité était de prouver l’engouement de Ferrari pour 1968, car l’équipe n’a pas terminé l’une des trois dernières courses – Maranello a-t-il payé la pénalité pour avoir limogé John Surtees au début de 66?

La saison 1968 aurait pu être une victoire pour le super rapide “Il Grande John” dans le magnifique 312/68 de Forghieri, sans oublier que l’équipe aurait sans doute également bénéficié du seul homme à avoir remporté des titres de Moto GP et de Formule 1 . Sa vision de la mise en place et de l’expertise en développement est une fable de cette époque.

Bien qu’il transporte jusqu’à 70 kg de carburant de plus que ses rivaux plus sobres propulsés par Cosworth, l’appui supplémentaire de son profil aérodynamique arrière révolutionnaire – qui est depuis devenu un aspect critique de la Formule 1 depuis.

Dans l’ensemble, le package comme on dit aujourd’hui, qui était le merveilleux V12 de 48 soupapes de Ferrari (avec ses échappements “ de serpents ” déformés émanant du centre du moteur en V) était un match pour n’importe quelle voiture sur la Formule 1 de 1968 la grille.

Donc, oui, 1968 aurait très bien pu être un autre double championnat de F1 pour Maranello – surtout compte tenu de la perte tragique et intempestive de Jim Clark dans une course de Formule 2 à Hockenheim après l’ouverture de la saison de Kyalami.

Beaucoup pensent que Surtees aurait gagné avec Ferrari cette année-là

Est-ce que Surtees aurait pu battre Graham Hill, champion du monde en 68, dans le Lotus-Cosworth 49? Beaucoup le croient certainement.

Au lieu de cela, la supériorité technique potentielle des voitures rouges a été absorbée par le déficit de vitesse de conduite du jeune Amon de 0,2 à 0,8% par rapport aux Hill, Rindt et Stewart expérimentés, tandis que l’Ickx, alors encore moins expérimenté, était en moyenne 0,5% plus lent encore qu’Amon.

Le maintien de Adamich a peut-être permis à sa capacité technique et à son rythme de faire la différence aux côtés d’Amon, qui a également été noté comme un pilote de développement. Ickx n’était cependant pas aussi incliné mécaniquement, comptant davantage sur un talent de conduite intuitif et surtout sur son rythme incroyable sur le mouillé.

Tout cela était en effet dommage et probablement un gaspillage de technologie, car la Ferrari 312 s’est révélée statistiquement 0,6% plus rapide que la désormais légendaire Lotus 49, vainqueur du championnat, alors qui sait ce qui aurait pu être…? (Entrée et illustration en collaboration avec Patrick O’Brein)

