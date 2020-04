L’équipe Aston Martin F1 sera “hautement compétitive”, déclare Stroll · .

Lawrence Stroll a promis que l’équipe de Formule 1 d’Aston Martin serait «très compétitive» lors de son entrée au championnat l’année prochaine.

Stroll, qui a pris la direction du constructeur automobile après avoir achevé aujourd’hui son investissement dans la marque Aston Martin Lagonda, a déclaré que le retour de la société en Formule 1 pour la première fois depuis 1960 faisait partie de ses plans pour “réinitialiser” le luxe en difficulté. entreprise automobile au cours de sa première année en charge.

Cependant, il doit faire face aux défis supplémentaires présentés par la pandémie mondiale, qui a forcé la fermeture des usines de fabrication de voitures de route d’Aston Martin. L’équipe Racing Point F1, dont Stroll est copropriétaire et sera renommée Aston Martin l’année prochaine, est également fermée.

Néanmoins, Stroll s’attend à ce que l’équipe commence l’année prochaine en bonne forme. “En 2021, Aston Martin prendra sa place sur la grille de Formule 1 en tant qu’équipe de travail hautement compétitive pour la première fois en plus de 60 ans”, a-t-il déclaré.

«Cela nous donnera une plateforme marketing mondiale importante pour renforcer notre marque et dialoguer avec nos clients et partenaires à travers le monde.»

Racing Point a terminé septième du championnat l’an dernier. En tant que Force India, il s’est classé quatrième en 2016 et 2017.

L’équipe a été pressentie pour un début de compétition compétitif pour la saison de F1 2020 après une solide performance dans les tests avec une voiture proche de la Mercedes vainqueur du championnat de l’année dernière. Plusieurs de leurs rivaux les ont identifiés comme l’équipe la plus susceptible de mener le milieu de terrain avec le RP20, surnommé une «Mercedes rose» par certains.

Aston Martin Lagonda a également confirmé qu’ErsteAM Ltd, qui est contrôlée par le chef d’équipe et PDG de Mercedes, Toto Wolff, a acquis 14,4 millions d’actions de Stroll dans la société, ce qui lui donne une participation de 0,95%. Il a décrit l’achat comme un «investissement financier» pour Wolff. “Le partenariat et le rôle exécutif avec Mercedes ne sont pas affectés par la transaction”, a-t-il ajouté.

