L’équipe de F1 sera la «fondation» de la stratégie d’Aston Martin

Date publiée: 5 mars 2020

Le propriétaire de Racing Point, Lawrence Stroll, affirme que l’équipe de F1 d’Aston Martin Works sera le «fondement» de la nouvelle stratégie de l’entreprise.

Dans le cadre de la prise de participation de Stroll dans la marque de voitures de luxe en janvier, son équipe Racing Point deviendra Aston Martin à partir de la saison 2021.

Stroll assumera bientôt le rôle de président exécutif d’Aston Martin Lagonda, et il a clairement expliqué à quel point l’équipe de F1 sera cruciale pour la stratégie de l’entreprise.

S’exprimant dans une vidéo qui a remplacé un événement prévu au Salon de Genève reporté, il a déclaré: «En tant que président exécutif, je serai finalement responsable de la stratégie que nous mettons en œuvre.

«Le fondement de la stratégie est de ramener Aston Martin dans une équipe F1 de travail sur la grille pour 2021, opérant sous sa propre marque, ce qui lui permet d’atteindre un public cumulé de deux milliards de personnes par an, et d’engager et de divertir nos clients sur 22 sites. .

«C’est très excitant pour toutes les parties, et devrait soutenir la construction de notre marque à l’échelle mondiale, et nous permettre de réaliser notre ambition qu’Aston Martin devienne une marque de produits de luxe prééminente à l’échelle mondiale.

«Je pense que c’est beaucoup plus que la promotion de la gamme des moteurs intermédiaires, je pense que cela a un effet de halo et un effet de retombée sur l’entreprise dans son ensemble.

“Cela nous donne la chance de rencontrer et d’accueillir nos clients, de leur montrer nos nouveaux modèles et de leur faire vivre ce qu’est un week-end pour le monde d’Aston Martin.”

Stroll connaît certainement son métier en ce qui concerne l’héritage d’Aston Martin dans le sport automobile, faisant référence aux efforts de Lionel Aston en escalade avant la Première Guerre mondiale, et il souhaite que l’entreprise embrasse leur histoire.

«Étant un coureur dans l’âme, l’ADN de cette entreprise qui m’a toujours attiré chez Aston Martin était quand en 1913 Lionel Martin a conduit Aston Hill. C’est à cela que sert cette entreprise », a-t-il expliqué.

«C’est son héritage de course, son histoire de course, qui a ensuite aidé ces technologies à développer ces superbes voitures.

«Je pense qu’Aston a vraiment manqué d’avoir un programme à mi-moteur, d’avoir cet ADN dans le sang.

«Et maintenant, avec la possibilité de retourner dans une équipe de F1 de travail en 21, pour pouvoir partager la technologie de notre équipe de F1 avec nos projets de voitures de route, je pense que c’est la cerise sur le gâteau dont Aston Martin avait besoin pour terminer son gamme, et revenir à ses racines de course. “

