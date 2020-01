L’équipe Racing Point F1 deviendra Aston Martin en 2021

Racing Point deviendra l’équipe de Formule 1 de l’usine Aston Martin à partir de 2021 après que leur propriétaire milliardaire canadien Lawrence Stroll ait acheté une participation dans le constructeur britannique de voitures de sport en difficulté vendredi.

Cet accord signifie que le parrainage en titre d’Aston Martin des anciens champions du monde Red Bull, qui utilisent des moteurs Honda, prendra fin après la saison en cours.

Stroll paiera 182 millions de livres (216 millions d’euros) pour une participation de 16,7% dans Aston Martin, qui pourrait atteindre 20%, et rejoint le conseil d’administration en tant que président exécutif.

Le natif de Montréal, âgé de 60 ans, est une présence familière mais timide en Formule 1 depuis des années, et un habitué du paddock depuis que son fils pilote de course Lance a fait ses débuts avec Williams en 2017.

Lance, 21 ans, a rejoint Racing Point début 2019 après que son père a acheté les actifs de Force India, sous la copropriété du baron des alcools en difficulté financière Vijay Mallya, et renommé l’équipe.

Stroll senior, classé l’an dernier par Forbes au 18e rang des Canadiens les plus riches avec une fortune de 2,6 milliards de dollars, a gagné son argent grâce à des marques de mode telles que Tommy Hilfiger et Michael Kors et possède le circuit canadien de Mont-Tremblant au Québec.

Il possède également une importante et importante collection de Ferrari classiques.

L’ancien suprémo de F1 Bernie Ecclestone, qui connaît Stroll depuis plus de 30 ans, a déclaré qu’il serait faux de supposer – comme certains l’ont fait – que l’homme d’affaires n’était en Formule 1 que pour aider la carrière de son fils.

«Certainement pas le cas. Il est un marchand », a déclaré le Britannique de 89 ans à ., de Suisse, où Stroll a également une résidence. “Et c’est un gars qui aime sa course. C’est un gars de la course automobile. “

Aston Martin, une entreprise de 107 ans dont les voitures sont étroitement associées à l’agent secret britannique fictif James Bond, a concouru en Formule 1 avec une équipe d’usine en 1959 et 1960 avec un meilleur résultat de sixième.

Ecclestone, qui était également présent en Formule 1 à l’époque, a déclaré que le nom Aston était certainement meilleur que Racing Point et Stroll était un propriétaire d’équipe qui s’efforcerait de gagner plutôt que de rattraper les chiffres.

Racing Point utilise les mêmes moteurs que les champions Mercedes.

Le directeur général d’Aston Martin, Andy Palmer, a déclaré au magazine Autocar que Stroll comprenait à la fois l’industrie automobile et les marques de luxe.

«Lawrence partage beaucoup de mes convictions et passions… il a une passion pour la F1, et la capacité de la F1 à vendre des voitures pour vous, il peut voir la valeur du V6 hybride et plus encore. Et il aime les voitures », a-t-il déclaré.

«C’est un investisseur qui veut s’engager. Il n’y aurait rien de pire qu’un investisseur désengagé. »

Le changement de nom ne sera que le dernier des nombreux changements pour l’équipe basée à Silverstone qui a commencé comme Jordan en 1991.

En 2006, ils sont devenus Midland, puis Spyker en 2007 et Force India à partir de 2008 – toujours de la même usine, sur la route du circuit du Grand Prix de Grande-Bretagne, que Stroll envisage maintenant d’étendre.

Aston Martin a déclaré dans un communiqué que l’accord avec Racing Point, qui avait terminé septième au classement général en 2019 avec le Mexicain Sergio Perez marquant 52 de leurs 73 points, était pour une durée initiale de 10 ans.

Il comporte un accord de parrainage de cinq ans, renouvelable pour cinq autres années, à partir de 2021, selon des «conditions commerciales proportionnelles aux dépenses annuelles actuelles de F1 de la société».

Un partenariat technologique entre Aston Martin et Red Bull Advanced Technologies se poursuivra jusqu’à la livraison de l’hypercar Aston Martin Valkyrie. Le premier lot est attendu à la fin de cette année.

