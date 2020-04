Les 20 meilleures courses de F1 des lecteurs de . que vous pouvez regarder gratuitement dès maintenant · .

La Formule 1 a ouvert ses archives de télévision F1 à regarder gratuitement en avril. Mais par où commencer avec son catalogue de courses passées?

Depuis la saison 2008, les lecteurs de . ont évalué chaque manche du championnat. Voici les 20 courses les mieux notées et sans spoiler sur pourquoi vous devriez les regarder.

20: Grand Prix britannique 2018

Note des lecteurs de .: 8.65 / 10

Lewis Hamilton et Kimi Raikkonen sont entrés en collision au début, mettant en place un duel entre leurs coéquipiers pour la victoire à Silverstone qui a été décidé après un redémarrage de la voiture de sécurité.

19: Grand Prix du Canada 2010

Buemi, Alonso et Hamilton contestent la dégradation au plomb, une prévisibilité élevée des pneus Bridgestone a créé une course effrénée et imprévisible. Cela a également incité la F1 à exhorter le nouveau fournisseur de pneus Pirelli 2011 à produire du caoutchouc à haute dégradation, une décision qui n’a pas l’air bien avec le recul, mais sur la force de cette course, il n’est pas difficile de voir pourquoi ils ont ressenti le besoin de l’essayer.

Note des lecteurs de .: 8.67 / 10

18: Grand Prix d’Espagne 2016

Une collision au premier tour entre deux coéquipiers en guerre a ouvert la porte à un choc pour la première fois.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Note des lecteurs de .: 8.71 / 10

17: 2008 Grand Prix du Brésil

C’est Glock? Non, c’est Trulli qui court après Massa… Il pourrait être difficile de recréer la vraie tension de regarder en direct l’épreuve de force du championnat de 2008, mais les derniers demi-douzaines de tours restent aussi incroyables maintenant qu’il y a 12 ans.

Note des lecteurs de .: 8.76 / 10

16: Grand Prix des États-Unis 2018

Ferrari avait perdu son chemin dans la seconde moitié de 2018, mais après avoir supprimé plusieurs mois de mises à jour infructueuses, ils avaient soudainement repris le rythme, mettant en place une bataille à trois avec Mercedes et Red Bull pour la victoire sur le circuit de la Amériques.

Note des lecteurs de .: 8.76 / 10

15: Grand Prix du Brésil 2019

C’était il y a seulement cinq mois, mais le Grand Prix du Brésil bourré d’action l’année dernière

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Note des lecteurs de .: 8.77 / 10

14: Grand Prix des États-Unis 2012

Une course avec une torsion: Austin 2012Sebastian Vettel essayait de se démarquer du rival du championnat Fernando Alonso dans les phases finales de 2012. Mais une rencontre fortuite avec un backmarker alors qu’il menait sur le Circuit des Amériques a mis en place une finale passionnante.

Note des lecteurs de .: 8.77 / 10

13: Grand Prix d’Europe 2012

Les courses sur le circuit de rue peu apprécié de Valence se situent principalement en bas de notre classement. Mais la dernière course sur la piste a été pleine de surprises et a produit un vainqueur populaire. Romain Grosjean ne s’en souvient peut-être pas aussi affectueusement.

Note des lecteurs de .: 8.78 / 10

12: Grand Prix d’Azerbaïdjan 2017

Depuis qu’il a rejoint le calendrier F1 en 2016, le circuit de la ville de Bakou s’est rapidement taillé une réputation de producteur de courses spectaculaires. Son deuxième événement a comporté un affrontement notoire entre les deux prétendants au championnat.

Note des lecteurs de .: 8.79 / 10

Pas de publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et vous inscrire

11: Grand Prix d’Abu Dhabi 2012

Une rencontre inhabituellement animée à Yas Marina en 2012Yas Marina peut sembler avoir été conçue pour décourager la course, mais la piste de l’île a connu un certain drame, notamment dans les phases de fermeture acharnées de 2012. La charge de Vettel vers l’avant après sa disqualification en qualifications a été un moment fort, tout comme un certain message radio impliquant Kimi Raikkonen.

Note des lecteurs de .: 8.85 / 10

10: Grand Prix d’Autriche 2019

Une autre course récente. Mercedes avait dominé les manches d’ouverture de l’année dernière, mais Charles Leclerc semblait prêt à mettre fin à sa séquence de victoires en remportant une première victoire attendue pour Ferrari. Puis Verstappen est apparu dans ses miroirs…

Note des lecteurs de .: 8.88 / 10

9: Grand Prix de Bahreïn 2014

Une course qui montre combien de drame une voiture de sécurité au bon moment peut apporter. Cela a laissé Hamilton se démener pour repousser son coéquipier Nico Rosberg, qui avait un avantage sur les pneus, et derrière eux, la majeure partie du milieu de terrain a été éliminée pour la dernière place sur le podium.

Note des lecteurs de .: 9.1 / 10

8: Grand Prix du Canada 2011

Une fois que le temps s’est amélioré, la course a été bouchonne Le principal avantage de regarder le Grand Prix du Canada 2011 de quatre heures et plus neuf ans plus tard est que vous pouvez avancer rapidement à travers les interruptions de la voiture de sécurité. C’est aussi une course de bouchage, mais cela vaut la peine de réfléchir à combien moins excitant ce serait avec le délai de quatre temps qui a ensuite été introduit …

Note des lecteurs de .: 9.1 / 10

7: Grand Prix des États-Unis 2015

Après de fortes pluies pendant les essais et les qualifications, le simple fait de pouvoir organiser une course sur le Circuit des Amériques en 2015 a été un soulagement. Et la course qui a suivi était une boucheuse, qui a décidé la bataille pour le titre des pilotes.

Note des lecteurs de .: 9.1 / 10

6: Grand Prix de Hongrie 2015

La première course après la mort tragique de Jules Bianchi a produit à la fois un vainqueur approprié dans les circonstances et un concours qui a rappelé à chacun le meilleur de la F1.

Note des lecteurs de .: 9.11 / 10

5: Grand Prix de Hongrie 2014

Le shunt d’Ericsson a donné vie à la Hongrie 2014.Une autre course étonnamment animée au Hungaroring, une piste qui n’est pas réputée pour produire de grandes courses. Le peloton a commencé avec des pneus intermédiaires après une averse, et une première période de voiture de sécurité déclenchée par un lourd accident pour Marcus Ericsson a produit un résultat passionnant.

Note des lecteurs de .: 9.14 / 10

4: Grand Prix du Canada 2014

Le Circuit Gilles Villeneuve a suscité plus de sensations fortes dans une course spectaculaire de 2014 qui a abouti à une passe tardive pour la victoire et à un crash spectaculaire.

Note des lecteurs de .: 9.19 / 10

3: Grand Prix de Chine 2011

F1 a introduit des pneus à forte dégradation et des DRS pour créer plus d’arrêts aux stands et de dépassements. Cela a fonctionné, au moins pour commencer en 2011, et la deuxième course de la saison sur le circuit international de Shanghai était pleine d’action.

Note des lecteurs de .: 9.24 / 10

2: Grand Prix d’Allemagne 2019

Des pluies intermittentes au Hockenheimring ont créé des conditions extrêmement difficiles qui ont surpris de nombreux pilotes dans la course la plus excitante de la saison dernière.

Note des lecteurs de .: 9.44 / 10

1: Grand Prix du Brésil 2012

Le champion du monde de F1 en 2012 avait tout pour plaire. Oui, c’est un leader de Force India …

Il serait difficile de programmer une course décisive pour le championnat plus intense que celle-ci. Le titre semblait être celui de Vettel à perdre dès le départ, mais une rotation dans le premier tour l’a laissé soigner une voiture blessée et a ouvert la porte à Alonso pour remporter le titre. Les incidents étaient nombreux, les conditions météorologiques difficiles et la perspective d’un vainqueur de choc signifiait que cette course avait tout pour plaire.

Note des lecteurs de .: 9.45 / 10

À vous

Quelles courses d’avant 2008 avez-vous le plus envie de revoir? Et y a-t-il d’autres courses des dernières saisons qui font partie du top 20?

Ayez votre mot à dire dans les commentaires. Et découvrez les 100 meilleures et les 10 dernières courses selon nos lecteurs:

Saison F1 2020Parcourir tous les articles de la saison 2020 F1

Partagez cet article . avec votre réseau: