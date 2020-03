Les abonnés de F1 TV remboursés après un retard de saison

Date publiée: 15 mars 2020

Suite aux reports et annulations des quatre premières courses de la saison 2020, la Formule 1 a commencé à rembourser les abonnés de F1 TV.

Après la manière chaotique avec laquelle le sport a géré le report du Grand Prix d’Australie, ils ont alors rapidement annoncé que les trois courses qui le suivaient ne se dérouleraient pas non plus.

Compte tenu de cette décision, les abonnés du service de streaming ne recevront pas la quantité de contenu qu’ils attendaient lors de leur inscription et sont donc remboursés.

“En tant qu’abonné de F1 TV apprécié et suite aux changements annoncés au Championnat du Monde de Formule 1 de la FIA 2020, nous voulions vous informer de certaines modifications apportées à votre abonnement à F1 TV”, a déclaré un message aux abonnés.

«Comme aucune course en direct n’est encore possible et que nous attendons le début de la saison, nous aimerions vous offrir un bon iTunes. Nous ne sommes pas en mesure de traiter les remboursements pour vous, car nous ne gérons pas vos informations de paiement, car elles sont traitées par Apple. »

Le nombre de courses annulées devrait augmenter, des discussions concernant des dates alternatives étant déjà en cours avec les courses hollandaises et espagnoles. Il est largement attendu que la saison commence en fait avec le Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.