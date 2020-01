Les arguments radio de l’équipe ne préoccupent pas Ferrari

Date publiée: 30 janvier 2020

Le patron de Ferrari, Mattia Binotto, a déclaré qu’il n’y avait aucun problème entre l’équipe et leurs pilotes via la communication radio pendant les courses.

La saison de la Scuderia a été parsemée de querelles en piste et d’un défi aux ordres des équipes, ce qui a conduit à un récit en développement selon lequel Sebastian Vettel et Charles Leclerc étaient en rivalité féroce.

Cependant, les deux pilotes sont restés respectueux tout au long et Ferrari a minimisé toute sorte de guerre intra-équipe se déroulant entre les deux.

Binotto a spécifiquement abordé ces cas où le plan de course a apparemment disparu par la fenêtre dans le cadre de son évaluation actuelle de la dynamique entre Vettel et Leclerc.

“Si je regarde les deux pilotes en ce moment et comment ils se comportent ensemble, cela fonctionne très bien”, a déclaré Binotto lors d’une interview avec Autosport.

«Il y a un bon esprit, une bonne référence et en qualifications, quand Charles est déçu qu’il soit derrière Seb, c’est bon et positif.

«Mais entre les deux, après toutes les polémiques que nous avons pu lire dans le journal à propos de la communication radio, c’est un point qui ne nous préoccupe pas du tout.

«En fait, c’est l’opposé.

«C’est un bon alignement, ainsi que très différent en termes d’expérience, de conduite. Pour nous, c’est un avantage. »

Binotto a également déclaré qu’il était admis que des incidents entre les deux pilotes se produiraient en raison de leur qualité et de leur volonté de gagner.

“Vous devez les accepter parce que c’est évident”, a-t-il ajouté. «Ce sont des pilotes de haut niveau et ils sont là pour faire de leur mieux et pour gagner.

“Donc, ce qui est important pour moi, c’est qu’ils comprennent quel est l’objectif global et comprennent mieux la situation globale [in the race].

«Se disputer à la radio n’est jamais le meilleur parce que lorsque vous êtes dans la voiture, vous n’avez pas une image complète, alors c’est une question de confiance: faire confiance à l’équipe, même si vous faites des erreurs, car les pilotes peuvent les faire.

“Je pense que ce n’est qu’une question de clarté et de transparence avant la course, de clarté et de transparence également pendant la saison, et ensuite nous devrions affronter la situation dans la course ensemble avant d’en discuter.”

